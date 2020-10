En mand var så ophidset og påvirket af alkohol og stoffer, at han spyttede en politibetjent i hovedet og truede ham under anholdelsen. Arkivfoto

Aggressiv mand spyttede betjent i ansigtet

Sagen var forleden for retten i Hillerød, hvor det kom frem, at manden var blevet anholdt klokken 23.55 den 21. maj i Frederiksværk, hvor han var i besiddelse af 8,8 gram hash og 0,58 gram amfetamin.

Erkendte trussel

Han erkendte også, at han måske havde truet betjenten, men mente samtidig, at politiet havde været så hårdhændede under tranporten, at han havde fået et blåt øje.