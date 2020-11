Se billedserie Familien Kvist Sørensen, der består af Benjamin på 15, far Michael, tvillingerne Daniel og Simon på 12 og mor Camilla havde sommeren over høns i baghaven, og til sidst skulle familien beslutte, om hønsene skulle spises, eller de ville bytte de kødholdige måltider ud med en tilværelse som vegetarer. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Aftensmaden flyttede ind i familiens baghave Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Aftensmaden flyttede ind i familiens baghave

Hillerød - 09. november 2020 kl. 19:32 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen

I fire uger fik familien Kvist Sørensen fra Hillerød to nye familiemedlemmer. Henover sommeren fik familien, der består af tvillingerne Daniel og Simon på 12 år, Benjamin på 15 år og forældrene Michael og Camilla, nemlig selskab af to høns. Med hønsene fulgte også et tv-hold fra Danmarks Radio, som har filmet over 100 timers fjernsyn, der på torsdag bliver kogt ned til én time, når familien kan ses i programmet »Maden flytter ind«. Efter at have levet i fire uger med kyllingerne, skal familien herefter tage stilling til, om de vil spise baghavens gæster, eller om de vil aflevere kyllingerne tilbage og leve som vegetarer - i udgangspunktet resten af deres liv.

- Vi kan ikke afsløre, hvordan det ender. Det må folk selv se i fjernsynet, siger mor Camilla, mens Michael supplerer:

- Men vi kan i hvert fald sige, at vi gik ind i den med den tanke, at vi ville blive ved med at spise kød.

For familien er kød nemlig en naturlig del af måltiderne.

- Som Michael plejer at sige, er kød hoveddelen af et måltid. Det er det, man laver alt det andet ud fra. Jeg tror, det handler om traditioner. Der skal bare kød på tallerkenen, siger Camilla.

For tvillingerne Daniel og Simon, der selv laver Youtube-videoer, var det en stor oplevelse at medvirke i en tv-produktion. For resten af familien var det mest af alt overraskende, hvor meget det indebærer at optage et tv-program af en times varighed.

- Vi er blevet en slags tv-nørder, og vi ved, hvor mange gange man må tage tingene om, og hvor meget tid det kræver at lave tv, siger Michael.

Det var et opslag på Facebook, der gjorde Camilla interesseret i at melde sig til programmet.

- Jeg er nok lidt impulsiv, og jeg tænkte, det kunne være sjovt.

Med udsigten til en aflyst sommerferie på grund af corona, kunne familien se idéen i at bruge ferien på noget andet.

- Vi tænkte, når nu vi ikke kan tage ud og opleve noget, så kan oplevelsen da komme til os, fortæller Camilla.

Og udover de to gæster i baghaven indebar sommerugerne også blandt andet besøg på både et konventionelt landbrug og et økologisk landbrug og besøg af en dyrlæge.

- Vi har talt rigtig meget om kyllinger. Engang i mellem har drengene sagt: »Ej, nu snakker I om kyllinger igen«, men vi har også lært meget, siger Michael, mens Camilla supplerer:

- Ja, vi er blevet meget mere bevidste nu og træffer vores valg på et andet grundlag.

Undervejs overraskede det Camilla, hvor meget børnene gik op i hønsene i haven.

- Om aftenen spadserede kyllingerne gerne gennem stuen og hoppede op i møblerne. Vi havde lagt noget ud, for de klatter jo meget, men så faldt de typisk i søvn inde i stuen, og så bar vi dem ud i hønsehuset, fortæller Camilla og fortsætter:

- Og drengene gik rigtig meget op i det. Vi ville egentlig hellere have haft en ko eller en gris, og da det endte med kyllingerne, tænkte vi, at det måske var lidt kedeligt, men drengene var meget interesseret i dem, og nussede også meget med dem.

Alt i alt er familien glade for oplevelsen, og familien er nu blevet udvidet med hamstere i stedet, da besøget fra kyllingerne var slut efter fire uger.

- Det var aldrig en mulighed at beholde dem. Enten skulle de afleveres tilbage, eller også skulle de sendes til slagtning. Hvad det ender med, må vi vente med at afsløre. Men drengene var så dyre-skruk, da hønsene var væk, så nu har vi fået hamstere, siger Camilla, mens hun er i færd med at skille to dværghamstere, der er kommet op at skændes på familiens spisebord, ad.

Programmet »Maden flytter ind« kan ses på DR1 torsdag aften klokken 20.