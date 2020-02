Aftaler hitter hos bilejere

Men nu tegner flere og flere bilejere en service- og reparationsaftale, hvor de ved at betale et månedligt beløb kan slippe for store uforudsete værkstedsregninger, siger Gitte Seeberg, direktør for Autobranchen Danmark.