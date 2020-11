Tre mænd med tilknytning til rockergruppen Satudarah er blev idømt fængselsstraffe for at have taget del i et overfald med økse, bat og kniv på en 22-årig mand. Da krigsministeren i Satudarah tidligere blev dømt i samme sag var der stort politiopbud og ballede i retten. Foto: Maj-Britt Holm

Afstraffelse med økse: Rockere skal i fængsel for brutalt overfald

En formiddag i juni gik 6-8 maskerede personer til angreb på den 22-årige, der befandt sig i Hillerød Autocenter. Han blev slået i hovedet og på kroppen med både økse og bat og blev stukket flere gange med kniv. En lægelig undersøgelse viste, at han havde 22 skader, herunder et kraniebrud, og at han uden behandling havde været i livsfare.

