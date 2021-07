Livsstilsmessen i Slotsparken tiltræk i 2019 omkring 10.000 mennesker, men i år må arrangørerne - som i 2020 - igen aflyse. Arkivfoto: Jan F. Stephan

Aflysning: Coronarestriktioner stikker igen en kæp i hjulet for livsstilsmesse

CPHevent må igen i år aflyse deres livsstilsmesse i slotsparken som følge af coronarestriktionerne. Direktør kalder det meget frustrerende

Hillerød - 21. juli 2021 kl. 04:30 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Heller ikke denne sommer kommer det til at myldre med mennesker mellem hvide udstillertelte i Frederiksborg Slotspark.

Arrangørerne bag den livsstilsmesse, som har indtaget slotsparken hvert år siden 2016 - undtaget coronaåret 2020 - har nemlig igen i år kastet håndklædet i ringen på grund af de skrappe coronarestriktioner, fortæller direktør i CPHevent Claus H. Petersen:

"Vi må kun lukke 500 ind ad gangen, selvom vi er på et kæmpe areal. Ellers overskrider vi forsamlingsforbuddet. Så vi kan bare sidde og ryste på hovedet over alt det, der foregår, når det handler om fodbold. Der kan man være 25.000 i Parken eller flere tusind til et storskærmsarrangement i København, hvor øllene flyver om ørerne på dem. Her til messen er det jo helt anderledes stille og roligt. Det er 'Familien Danmark', der kommer her, og ingen kaster med øl eller går i bar mave. Så det kan godt undre mig, at vi ikke får lov til at afholde det".

Det er ikke kun livsstilsmessen i Slotsparken, som må aflyse i år. Rigtig mange steder i Danmark aflyser arrangører af messer, udstillinger, arrangementer, kræmmermarkeder og byfester.

Frem til 1. august stiller myndighederne krav om adskilte sektioner med egen ind- og udgang og toiletter, hvis der er flere end 500 deltagere til et arrangement. Fra 1. august hæves det antal til 1.000 personer. Samtidig skal deltagerne vise coronapas ved ankomst, hvis der er flere end 2.000 deltagere, som ikke sidder ned.

"Meget frustrerede" Disse krav er altså gældende for messen i slotsparken, hvor der normalt kan komme omkring 10.000 gæster i løbet af de tre dage, messen er åben.

"Vi havde trykt billetter og alt materiale og håbede, at vi kunne komme tilbage i slotsparken. Men til sidst måtte vi indse, at det ikke kunne lade sig gøre med de mange coronaregler, så vi sendte i stedet medarbejderne hjem på lønkompensation. Det er simpelthen en skandale, og vi er meget frustrerede," siger Claus H. Petersen.

Hårdt ramt CPHevent, som har adresse i Aabenraa, er hårdt ramt af coronakrisen, da de som virksomhed lever af at afholde messer på slotte og herregårde - både om sommeren og ved juletid. Her har alt været aflyst, siden coronavirus ramte Danmark. CPHevent har kunnet overleve ved hjælp af hjælpepakkerne, men aflysninger rammer ikke kun dem selv, siger Claus H. Petersen:

"For mange af vores udstillere er messerne jo deres levebrød, og de kan ikke som os arrangører få hjælp til at få dækket udgifterne. De kan ikke søge kompensation for tabt indtjening. Det er trist, og mange er i fare for at gå konkurs. Vi har også mistet rigtig mange i vores kundeportefølje de sidste to år. For godt to år siden havde vi omkring 1.000 - nu er det nede på det halve".

CPHevent ærgrer sig over, at de igen i år må aflyse messen på grund af coronarestriktionerne. Arkivfoto: Jan F. Stephan

Frygter tredje bølge CPHevent har lige kunnet holde skruen i vandet med hjælpepakkerne, men virksomheden har ikke kunnet tjene nogen penge i det sidste halvandet års tid. Nu håber Claus H. Petersen, at de kan afholde deres julemesser:

"Vi håber og tror på, at vi kan komme i gang igen til jul i det danske land, men jeg kan godt have en frygt i maven i forhold til, at en tredje bølge buldrer derudad. Så det er ikke sjovt".

Tilbage i 2022 CPHevent har ingen julemesse i Hillerød Kommune, men forventer at være tilbage i slotsparken med deres hvide telte med alt fra biler, mad og rejser til små nipsting til hjemmet i august 2022:

"Vi har udsat det til 2022 og har allerede indgået en aftale med Slots-og Kulturstyrelsen. De har været søde og rare i forhold til, at vi ikke har skullet betale leje her i 2021, så det er vi meget glade for," siger Claus H. Petersen, som også glæder sig over, at udstillerne allerede bakker op om en messe næste år i Hillerød:

"Jeg elsker parken, slottet og Hillerød. Det er et fantastisk sted at være for os, og vi har et rigtig godt samarbejde med parken og gartnerne, så det er ærgerligt og trist, at vi må aflyse i år. Men efter at vi skrev ud til de godt 100 udstillere, vi havde indgået aftale med i år, har 80 allerede sagt, at de kommer i 2022. Det er et tegn på, at de har tillid til os og tror på, at vi kommer og giver den alt, hvad vi kan i 2022. Det er megafedt og med til at holde smilet lidt oppe. Og der er stadig plads til flere udstillere, så interesserede må hellere end gerne ringe til os," siger han.

