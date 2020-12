Se billedserie Maria Bonde, Magnus Friis og Cassandra Jørgensen går på linjen KomIT på Hillerød Tekniske Gymnasium og har lavet en video om, hvor fedt det er at gå på skolen. Se den på YouTube under navnet EN HVERDAG PÅ HTG og #MitHTXHil. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Afgangselever på teknisk gymnasium: - Vores skole har gjort corona-tiden federe Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Afgangselever på teknisk gymnasium: - Vores skole har gjort corona-tiden federe

2020 har været et mærkeligt, men alligevel fint år, mener elever på teknisk gymnasium

Hillerød - 20. december 2020 kl. 05:57 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

Det handler om at se lyset i mørket. Lade være med at tage det for tungt og personligt, når medier og politikere skærer alle unge over en kam, og om generelt at holde hovedet højt. Så er hverdagen slet ikke så slem, som mange ellers af og til kan gøre den til - især nu hvor corona har ændret den så markant. Sådan fortæller tre 3.g-elever fra Hillerød Tekniske Gymnasium: Cassandra Jørgensen, Magnus Friis og Maria Bonde i en samtale om at være ung i en ny verden bundet op af restriktioners stramme bånd. Om at justere sine forventninger og om at finde på nye traditioner i en tid, hvor de faste sociale arrangementer er aflyst.

"Det var nok ikke lige sådan her, vi havde regnet med at vores 3.G-år skulle se ud," siger Maria Bonde med et let grin, der smitter af på hendes klassekammerater Cassandra Jørgensen og Magnus Friis, da vi går hen over parkeringspladsen for at finde et lokale, hvor vi kan snakke i ro og mag.

Vi er mødtes på skolen, der ellers er moderne indrettet med store lyse rum, hvor borde og stole står i klynger, så de næsten kalder på, at eleverne samles om dem, men sådan har det nu ikke været længe. Som spritdispensererne og de blå infoskilte med 'husk mundbind' så fint minder os om, så raser coronaen stadig i Danmark, og det har som for så mange andre også sat sit præg på de tre afgangselevers hverdag.

"Det har været et år med rigtig mange restriktioner og med meget onlineundervisning. Vi har arbejdet meget i de samme grupper, så vi har holdt vores boble mindre og har ikke været for tæt samlet med mange mennesker," forklarer Magnus Friis, inden han skynder sig at indskyde, at skoleåret alligevel langt hen ad vejen har været helt vildt fedt.

Foto: Allan Nørregaard

"Vi har et så enormt godt fællesskab på den her skole - også med lærerne, og det har vi alligevel formået stadig at have i et eller andet omfang," siger han.

Kompetente lærere En stor del af æren for det gode år kan ifølge de tre elever tilskrives skolen og ikke mindst deres lærere, som eleverne beskriver som enormt kompetente og rare at være sammen med.

For dem er der ingen tvivl om, at de har gjort det nemmere at engagere sig - selv når det har virket allermest ligegyldigt.

"Nogle gange har det føltes helt meningsløst og demotiverende at skulle lave opgaver og lektier i fag, men slet ikke ved, om vi kommer til eksamen i, fordi hele situationen hele tiden er så uforudsigelig," siger Cassandra Jørgensen og forklarer, at skolen har arbejdet ihærdigt på at bringe nogle sjove og anderledes elementer ind i hverdagen, så det hele ikke er druknet i restriktioner og fjernundervisning.

Anderledes undervisning Et eksempel på et sådan kreativt initiativ, der lysner hverdagen lidt op, er den seneste konkurrence, som skolen har iværksat. Her har de udfordret alle de elever, der lyst til at være med, til at komme med deres bud på, hvorfor deres hverdag på Hillerød Tekniske Gymnasium er fed, og den konkurrence tøvede de tre venner ikke et sekund med at deltage i.

"Der er gavekort på spil til SlotsArkaderne, og hvem vil ikke gerne vinde det?," spørger Magnus retorisk og med et grin.

Det er op til eleverne selv, hvilket indsalg de vil lave - om det skal være et billede, en tekst eller video. Magnus, Maria og Cassandra lavet en film, og den har de lokket to af deres lærere til at medvirke i.

"Det er en rigtig stor del af vores skole, at man har så godt et sammenhold med lærerne. Det er en af de ting, jeg tror adskiller sig fra mange andre skoler, så det skulle vi selvfølgelig have med," fortæller Maria Bonde og afslører, at de også har fået elever fra Frederiksborg Gymnasium til at være med.

"Vi har det bare federe end dem, og især under corona, og det ville vi gerne vise i videoen," lyder det fra Magnus med et smil.

Opgør med fordomme Der er så mange fordomme om at gå på et teknisk gymnasium - det ved de tre elever. Mange tror, at studerende på de tekniske ungdomsuddannelser er meget nørdede - at det kun er for dem, der vil være astrofysikere eller ingeniører med matematik, som sit absolutte yndlingsfag, men sådan behøver det slet ikke at være. Der er også plads til de kreative sjæle - dem der godt kan lide de digitale platforme og deres muligheder, og det har eleverne haft som mål at vise i videoen.

"Ja, du skulle bare vide, hvilke fordomme vi møder, men vi har jo alle kreative fag med kommunikation og IT," forklarer Cassandra Jørgensen og roser igen skolen for konkurrencen.

"De har jo været smarte nok. De viser, hvordan skolen opleves af eleverne, og de får aflivet en masse myter om, at det er mega nørdet at gå på HTG. Samtidig er vi blevet mindet om, hvor fedt det har været trods corona," siger hun.

En del af konkurrencen er at få sit budskab så langt ud som muligt, og her har eleverne haft fat i efterskolerne, der i år ikke kan komme ud til åbent hus på ungdomsuddannelserne på grund af corona.

"Det har været vildt fedt at lave den her video, og så samtidig være med til at gøre andre unge klogere på, hvorfor de skal vælge det tekniske gymnasium," siger Maria Bonde.

Virtuel fredagscafé Det er ikke kun selve undervisningen, der fylder meget i gymnasieelevernes hverdag. Det er i høj grad også hele det sociale miljø, som klassekammeraterne er enige om, er altafgørende for at have en god gymnasietid, og som de havde store forventninger til, da de startede på skolen.

"Fester fylder ikke helt så meget her, men vi har alligevel fire om året, som alle er aflyst, og det er rigtig ærgerligt. Eksempelvis vores galla, som vi havde set rigtig meget til, og introfesten, hvor vi skulle have hilst på de nye elever," fortæller Magnus Friis

Mens eleverne har haft svært ved at mødes, og alle fester er aflyste, har skolen gjort det muligt at afholde virtuelle fredagscafeer og digitale banko-aftenener via Teams, og så har eleverne fundet sammen i grupper, så de aldrig har ses mere end de anbefalede ti.

"Vi har virkelig været heldige med, at vi har så gode teknisk kompetente lærere, der bare har fået sådan noget her op at stå, og at vi generelt har så godt et fællesskab. Vi har så god en klasse, at det har været næsten umuligt at vælge, hvem man gerne ville ses," lyder det fra Magnus Friis, der tilføjer, at skolen da heller ikke har det samme fest-ry, som genboen ovre på den anden side af Carlsbergvej.

"Det er ikke, fordi vi nogensinde har festet helt vildt meget. Vi har kun fire fester om året, og de har godt nok alle sammen været aflyst, men det har vi klaret fint alligevel - det er nok ikke ligeså en ligeså stor del af oplevelsen her som ovre på Frederiksborg Gymnasium, så jeg kan forestille mig, at det har været hårdere for dem," fortæller han.

"Vi fester ikke!" Selvom corona ikke har kunnet slå de tre afgangselevers gode humør i stykker, har der alligevel været enkelte ting, som af og til har været frustrerende. Eksempelvis måden hvorpå medier og politikere har skåret alle unge over en kam som dem, der er superspredere og egoistiske, og det billede har de svært ved at genkende.

Mens 3.G skulle have været året, der var spækket med 18 års fødselsdage, masser af privatfester og den store gallaaften, har eleverne i stedet taget deres ansvar og er blevet hjemme, også selvom det har været hammerende ærgerligt.

"Vi har gjort rigtig meget for at overholde retningslinjerne. Vi har stort set kun været i skole og på arbejde, og har vi ses med nogle, så det har været inden for anbefalingerne og derfor er det lidt træls hele tiden at skulle høre på, at det er os, der står for den store smittespredning," siger Cassandra og tilføjer, at der er nogle aspekter, som gør de unge ekstra udsatte, og at det altså ikke behøver, at være fordi de ikke er lydhøre, at mange unge bliver smittede.

"Vi er en udsat gruppe, men det er ikke nødvendigvis, fordi vi alle sammen fester, det gør vi ikke, til gengæld er det de færreste af os, der har en bil, og derfor må vi tage offentligt transport - ligesom mange af os har nogle udsatte jobs. Vi arbejder i supermarkeder, hvor der hele tiden er mange folk," siger hun.

Coronaen har på mange måder udfordret 2020, og selvom der har været en del kameler at sluge, så bliver de tre venners konklusion alligevel, at det har været et fedt år på HTG. Et år med andre muligheder og udfordringer, som er blevet løst alligevel.

Et par timer efter, at jeg har sagt farvel til eleverne, blev skolen atter lukket ned, og hvordan fremtiden bliver for afgangseleverne, ved ingen. Cassandra, Maria og Magnus' største bekymring er, om sommerens vognturen bliver det, der står for corona-skud. Det ville ikke være til at bære.

relaterede artikler

Nye hjemsendelser: Daginstitutioner og skoler i Hillerød hårdt ramt af corona 18. december 2020 kl. 07:47