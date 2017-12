Dorte Meldgaard (K) (th.) oplyser, at hun var blevet lovet en plads i økonomiudvalget, men det fik hun ikke. Klaus Markussen (tv.) afviser at have lovet hende en sådan plads. Foto: Allan Nørregaard

Afgående borgmester: Jeg var lovet en plads i økonomiudvalget

I den kommende byråd er der to partier, der ikke har fået pladser af Socialdemokratiet og Venstre i det magtfulde økonomiudvalg, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Venstre har givet pladser til Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti, mens Socialdemokratiet har givet pladser til Radikale og Socialistisk Folkeparti. Udenfor står Enhedslisten og Konservative, der heller ikke besidder udvalgsformandsposter.

Begge mister stor indflydelse i byrådet. Tue Tortzen har for Fælleslisten i to byrådsperioder været formand for Miljø- og Teknikudvalget, mens Dorte Meldgaard (K) må bytte borgmesterposten med to menige udvalgsposter. Hun oplyser, at hun ellers var stillet mere i udsigt.

- Jeg har krav på én tilfældig post, hvis jeg står uden for konstitueringen. Med denne aftale får jeg to. Så må jeg se bort fra, at jeg var blevet lovet en økonomiudvalgspost. Dette var så godt, som det kunne blive, åbenbart, siger hun.

Her i Frederiksborg Amts Avis har formand for Hillerød Venstre, Jakob Bring Truelsen, tidligere sagt, at Dorte Meldgaard i det kommende byråd skulle have »en fornuftig plads« og »en platform i sit parti«. På spørgsmålet om, hvorvidt hun er skuffet, siger Dorte Meldgaard:

- Jeg var blevet stillet én post i udsigt og fået noget andet. Økonomiudvalget er en af de mest indflydelsesrigeste poster. Jeg vil søge så meget indflydelse, jeg kan få. Det var mindre, end jeg var stillet i udsigt. Men stadig dobbelt så meget, som hvis jeg stod uden for. Det er derfor, jeg er gået med.

Hun tilføjer:

- Jeg er glad for begge poster, og der skal vi nok få lavet meget dejligt arbejde. Jeg vil gøre mit til, at vi får to velfungerende udvalg, der hvor jeg er repræsenteret.

Klaus Markussen afviser, at han skulle have stillet Dorte Meldgaard en økonomiudvalgspost i udsigt:

- Nej. Vi havde stillet udsigt om en hånd stukket frem til samarbejde. Det har jeg en forventning om, man også vil kunne se i den måde, vi lægger politikken an på, at vi i politikken kommer til at række ud til Konservative Folkeparti, som vi deler mange synspunkter med. Men vi vil også række ud til de andre partier, siger han til avisen.

