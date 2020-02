I dagene op til nytår var der post til både babyer og børn fra Hillerød Forsyning - og det var ikke meningen, men en fejl der opstod hos Hillerød Kommune. Hvad det egentlig har kostet at sende de mange breve ud, vides ikke. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Affaldsbreve kostede forsyningen 50.000 kroner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Affaldsbreve kostede forsyningen 50.000 kroner

Hillerød - 05. februar 2020 kl. 18:41 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kostede Hillerød Forsyning cirka 50.000 kroner at sende breve ud om stigningen i affaldstaksten. Breve, som både blev sendt ud som e-post til en lang række husejere, men ved en fejl også blev postet som gammeldags papirpost til et ukendt antal børn af husejere i hele kommunen. I dagene op til nytår lå brevene pludselig lå i postkasserne rundt omkring adresseret til både babyer og teenagere. Tunge breve med flere siders takstblade og informationer om affaldsregningen.

Det oplyser Hillerød Kommune, som stod for at sende de mange breve ud for Hillerød Forsyning

Lone Henriksen, som er sektionschef i Hillerød Kommune, har undersøgt hvad der skete, og fortæller, at Hillerød Forsyning gerne ville have brevene ud til husejerne hurtigt og effektivt inden 1. januar, og derfor bad kommunen om hjælp til at få brevene sendt med e-post.

Ifølge Lone Henriksen, skal der bruges personnummer, hvis et brev skal sendes som e-post, og på grund af GDPR-reglerne må Hillerød Forsyning ikke have folks personnummer. Derfor var der brug for Hillerød Kommunes system, som leveres af KMD, der også står for at sende papirbrevene ud.

For at få en liste over, hvem der skulle modtage brevene, søgte en medarbejder hos kommunen i systemet på alle dem, der ejer en ejendom i kommunen.

- V trak nogle nye lister, og det gik galt. Vi søgte på ejendomsejere, fra 18 til 100 år, og fik en liste. Men så blev vi i tvivl, om der kunne være husejere på over 100 år, der også skulle modtage varselsbrevet. Så for at være på den sikre side, ændrede man det til mellem 18 og 150 år. Og så trak systemet også alle dem under 18 år, der boede i en ejerbolig. Altså også børn, der står på adressen sammen med mor og far. Og derfor kom de til at figurere på listen. Det er den forklaring, vi har fået fra KMD, siger Lone Henriksen.

På listen stod cirka 30.000 navne, og alt så godt ud. Så medarbejderen trykkede på knappen, og udsendelsen af breve begyndte. Med e-post til de modtagere, der har en e-boks, og med papirbrev til dem, der ikke har, hvilket gælder alle børn under 15 år.

En proces, der sker helt automatisk hos KMD.

- Vi trykker på knappen, og så sørger KMD for resten, siger Lone Henriksen.

Processen tager et par dage. Og pludselig begyndte Hillerød Forsyning at blive kontaktet af borgere, der kunne fortælle, at deres børn havde fået brev med posten om affaldstaksterne. Herefter stoppede Hillerød Kommune udsendelsen af breve.

- Vi stoppede for at se, hvad der var gået galt. Vi kunne se, at der var sendt et sted mellem 20.000 og 22.000 breve ud. Men skulle vi manuelt gennemgå listerne for at få børnene ud, ville det måske tage en uge. Så man valgte at køre færdig, siger Lone Henriksen, som ikke kan oplyse, hvor mange børn, der endte med at få brev.

- Det er ikke opgjort, hvor mange breve, der er sendt fysisk ud til børnene, og jeg ved ikke, hvor meget mindre, det ville have kostet, hvis fejlen ikke var sket. Vi ved jo ikke, hvor mange breve, der er gået galt i byen, siger hun, som beklager fejlen.

- Det her var en menneskelig fejl. Der var en, der ville prøve at gøre det så godt som muligt, og så gik det galt. Hvor der er mennesker, sker der også fejl, siger Lone Henriksen, som er klar til at hjælpe Hillerød Forsyning med at sende post ud en anden gang.

- Jeg vil ikke betænke mig på det, men jeg vil sikre mig, at vi er sikre på, hvad det er for lister, der bliver trukket, siger hun.