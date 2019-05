De fire kuber er fjernet, men der læsses stadig affald af på pladsen ved Netto på Skansevej. Foto: Niels Idskov

Affald hober sig op ved Netto-butik

Hillerød - 08. maj 2019 kl. 15:56 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I nogle måneder havde Hillerød Forsyning særligt fokus på et stigende problem med affald ved Netto på Skansevej, men forleden opgav selskabet og fjernede de fire kuber eller containere på stedet. Det skete på foranledning af den lokale Netto-butik, der oplevede, at borgerne brugte kuberne og stedet til at læsse al mulig affald af - og ikke kun det affald, som kuberne var opsat til.

Således kan borgerne i lokalområdet ikke længere komme af med deres flasker og glas samt pap og papir i de nu fjernede affaldskuber, hvilket dog ikke helt har løst problemet. Folk bliver ved med at smide affald på stedet tæt på indgangen til Netto-butikken. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Det var al slags affald, der blev smidt af der og ikke kun det, som kuberne var sat op til. Folk smed alting af på stedet og især husholdningsaffald. Derudover har vi samlet tv, paraboler, en gammel cykel og endda en dobbeltseng - alt det, som vi kalder for herreløst affald - op fra stedet indimellem kuberne, men til sidst kunne vi ikke styre det længere. Og det var især mængden af køkkenaffald, der hobede sig op, fortæller Peter Maltha Larsen, der er chef for området Affald, Kunder, IT og Facility.

Han fortæller, at det nogle gange var nødvendigt at samle affald fra stedet tre gange på en uge, og det var ligesom at problemet hele tiden voksede sig større og større, indtil Hillerød Forsyning til sidst ikke kunne magte det længere. Til gengæld ser jeg det ikke som et generelt problem med så meget overskydende affald ved de andre supermarkeder, som vi kommer forbi. Problemet ved Netto på Skansevej er helt lokalt, mener Peter Maltha Larsen.

Netto hører under Salling Group og herfra oplyses det, at man flere gange for egen regning har måttet betale for at få »storskraldet« fjernet fra pladsen.

- Hillerød Kommune vil kun betale for at få fjernet indholdet i kuberne, så derfor er problemet lige nu parkeret hos os, men vi håber da at finde en fornuftig løsning på problemet i fortsat dalog med kommunen, siger Mai Bakmand, der er kommunikationskonsulent i Salling Group.