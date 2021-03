Afbrænding på kirkegård plejer naturen

Kirkegården er tegnet af landskabsarkitekt Sven Hansen i 1956. Kirkegården er netop anlagt med det formål at arealer uden for gravstederne skulle have naturpræg som kontrast til de stramt anlagte kiste- og urnegravsteder. Derfor plejer Hillerød Kommune for blomsterne og insekterne på arealerne uden for gravstederne, men også for at give besøgende på kirkegården en naturoplevelse, når de besøger kirkegården og får noget smukt at se på.