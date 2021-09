Foto: Kenn Thomsen

Advokatundersøgelse endelig klar: Fyret forsyningsdirektør brugte for mange penge

Advokatfirmaet Kammeradvokaten/Poul Schmidt kritiserer tidligere direktør i Hillerød Forsyning Søren Støvring for hans forvaltning af firmabiler i selskabet.

Hillerød - 09. september 2021 kl. 14:10 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

Advokatfirmaet Poul Schmidt er færdig med sin undersøgelse af firmabiler og kreditkort i Hillerød Forsyning. Advokaterne konkluderer, at tidligere administrerende direktør, Søren Støvring handlede i strid med de retningslinjer for firmabiler, der var vedtaget af bestyrelsen i Hillerød Forsyning, og dermed påførte selskabet ekstraomkostninger.

Brugen af kreditkort kritiseres ikke i advokatundersøgelsen, som ikke vurderer, at der er sket misbrug af kreditkort i selskabet, skriver advokatfirmaet.

Bestyrelsen får ikke kritik i rapporten, selv om det er bestyrelsesformanden, der underskrev leasingaftalerne. Men det faktum, at der frem til 2018 ikke var en firmabilspolitik, og at den, der blev vedtaget i 2018, var upræcis i sine formuleringer, gør at advokaterne ikke mener, at der er grundlag for at tage skridt til yderligere sanktionerne mod hverken ledelse eller øvrige medarbejdere i forsyningen.

Bestyrelsen for Hillerød Forsyning har da heller ikke planer om at foretage sig mere overfor den afskedigede direktør.

- Man kan jo ikke afskedige et menneske to gange. Men det er svært at se, at den administrerende direktør kunne have fortsat i sin stilling, hvis han stadig havde været ansat, siger bestyrelsesformand i Hillerød Forsyning, Klaus Markussen (V) til Frederiksborg Amts Avis.

Den tidligere direktør blev afskediget i november 2020, da et flertal i bestyrelsen ikke længere havde tillid til ham efter en lang række møgsager i Hillerød Forsyning. Senere besluttede bestyrelsen i Hillerød Forsyning at firmabiler og kreditkort skulle undersøges.

Poul Schmidt kritiserer den måde, Søren Støvring har brugt firmabiler til sine medarbejdere, for det har givet forsyningen ekstraomkostninger. Det er især sket ved, at de leasede firmabiler gentagne gange blev leveret tilbage før tid, så der skulle betales ekstra. Andre gange er der betalt for ekstraudstyr til biler, for eksempel et sæt vinterdæk til 50.000 kroner.

På den måde blev forsyningens udgifter til medarbejdernes biler større end bestyrelsen havde godkendt, og det skete uden at bestyrelsen blev orienteret.

- Jeg er skuffet over, at de beslutninger vi traf i bestyrelsen ikke blev forvaltet korrekt af den administrerende direktør. Det kan ikke være sådan, at en bestyrelse, der står på mål for ros og ris og skal udvikle selskabet og sætte en retning, ikke bliver informeret, når selskabet bliver påført yderligere omkostninger. Og bestyrelsen var ikke loyalt informeret, siger Klaus Markussen.

Frederiksborg Amts Avis har talt med Søren Støvring om den nye kritik, der nu rejses af ham. Han har ikke haft lejlighed til at læse rapporten fra Poul Schmidt, og ønsker derfor ikke at udtale sig om kritikken.

