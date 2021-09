Formand for Hillerød Forsyning, Klaus Markussen (V), mener at der nu er sat et punktum i sagen om firmabiler og kreditkort i Hillerød Forsyning. Foto: Kenn Thomsen

Advokatundersøgelse: Ingen tegn på misbrug af kreditkort

Advokatundersøgelse ser ikke grundlag for at gå videre med mistanke om misbrug af kreditkort i Hillerød Forsyning.

Hillerød - 11. september 2021 kl. 09:49 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

Mens kommuner lander over smider kommunaldirektører på porten for at have købt ind til sig selv på kommunale kreditkort, har Poul Schmidt, også kendt som Kammeradvokaten, efter en gennemgang af kontoudtog for to Master Card i Hillerød Forsyning ikke fundet tegn på, at nogen i Hillerød Forsyning har brugt kreditkortene på at forsyne sig selv.

Det kan man læse i rapporten fra advokatundersøgelsen, som blev offentliggjort torsdag.

Selv om advokaterne kritiserer, at det var økonomidirektøren og den administrerende direktør selv, der godkendte den administrerende direktørs udlæg, har advokaterne ikke fundet indikationer på, at risikoen for misbrug konkret har været realiseres.

I Hillerød Forsynings bestyrelse, som bad Poul Schmidt om at lave undersøgelsen, er formand Klaus Markussen (V) glad for at have fået sagen afklaret.

- Vi blev gjort opmærksom på spøjse indkøb, hvor der ikke umiddelbart sås en relevans for selskabet, og så skal sådan noget undersøges. Så det er godt, at vi nu har fået en nøgtern og uvildig undersøgelse, der har afdækket, hvordan anvendelsen af firmakreditkort har været i Hillerød Forsyning, siger Klaus Markussen.

Blandt de »spøjse indkøb« var en grill og en espressomaskine, som advokaterne har set nærmere på.

- Rapporten slår fast, at det alt sammen har været firmarelevante indkøb, siger Klaus Markussen og tilføjer:

- Jeg synes det er godt for alle, både nuværende ansatte og ledelsen at få den her sag afklaret. Der er nok nogen, der vil blive ved med at grave efter detaljer, men Kammeradvokaten sætter efter min mening et punktum i den her sag.

Samtidig med, at Poul Schmidt har undersøgt hvad kreditkortene har været brugt til, har Hillerød Forsyning fået gennemført en revisorundersøgelse af kontrolmetoderne i Hillerød Forsyning, og den anbefaler, at Hillerød Forsyning ændrer praksis, og Klaus Markussen oplyser, at bestyrelsen på et møde onsdag besluttede netop det.

- Der er en problemstilling med de udlæg, som den administrerende direktør havde. Der vil vi fremover stramme op, så det enten bliver selskabets revisor eller bestyrelsesformanden, der periodisk skal revidere de omkostninger, den administrerende direktør har haft, siger han.

I debatten om Hillerød Forsyning og advokatundersøgelsen har flere kritikere sat spørgsmålstegn ved, om advokatundersøgelsen er objektiv, når den nu er bestilt og betalt af Hillerød Forsyning.

- Vi har bedt om en ekstern, uvildig undersøgelse, og den har vi fået Kammeradvokaten til at foretage. Og jeg tager de konklusioner, som Kammeradvokaten kommer frem til for pålydende. Jeg har personlig stor respekt for dem, og i min bog er der integritet hos Kammeradvokaten. Så den kritik vil jeg synes er finurlig, siger han.

