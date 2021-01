Isen er ikke nok tyk nok til, at man kan gå på den, advarer Hillerød Kommune. Arkivfoto: jens Berg Thomsen Foto: Picasa

Send til din ven. X Artiklen: Advarsel: - Det er farligt og forbudt at gå på isen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Advarsel: - Det er farligt og forbudt at gå på isen

Politiet måtte rykke ud, da folk gik på den usikre is på Slotssøen. Kommunen advarer: Det kan være livsfarligt"

Hillerød - 18. januar 2021 kl. 12:58 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Flere gange denne weekend har folk ladet sig friste til at gå ud på is, som slet ikke er sikker nok at færdes på.

Læs også: To mænd fængslet efter våbenfund

Nordsjællands Politi har flere steder i politikredsen været ude at advare borgere, som er gået ud på isen og forklare dem reglerne for, hvornår færden på isen er tilladt, skriver politiet i døgnrapporten.

Det er ulovligt at færdes på isen, medmindre kommunen har kontrolleret isens tykkelse og har opsat særlig skiltning om muligheden for at færdes på isen, oplyser politiet.

Gik på Slotssøen Også i Hillerød Kommune har det været folk, som er trådt ud på den usikre is.

Ifølge Hillerød Kommune måtte politiet søndag kalde en del mennesker ind fra Slotssøen - men isen er stadig usikker, skriver kommunen på Facebook:

"Det er farligt og forbudt at gå ud på isen, og der er netop nu ved at blive sat skilte op om, at det ikke er tilladt at færdes på isen".

På Facebooksiden 'Hillerød er en hyggelig by' kunne man også læse, at nogle boregere var gået ud isen ved Rendelæggerbakken. En kvinde skriver, at hun kaldte tre unge piger væk fra søen, da de var på vej ud i en våge, og en anden skriver, at hun så nogle unge mennesker stå og hoppe på isen.

Lang vej endnu Men kommunen advarer altså mod at gå på isen:

"Der er stadig lang vej til, at isen er tyk nok til, at man må gå på den. Når vi overhovedet dertil, fortæller vi det her (på Facebook, red.) og på Hillerød Kommunes hjemmeside," skriver kommunen.

Det er forbudt at færdes på isen, indtil søerne har opnået en sikker istykkelse. Hillerød Kommune måler og følger isens tykkelse og beslutter i samråd med Nordsjællands Politi, om der skal åbnes for færdsel på isen, og vi er stadig et stykke fra en istykkelse, der er sikker nok, oplyser kommunen på deres hjemmeside.

Kravene er, at isen for hovedparten af de offentlige søer skal være tykkere end 13 centimeter og for Slotssøen og Teglgårdssøen tykkere end 20 centimeter. Derudover skal der være udsigt til stabilt vejr med dagsfrost i en periode.

Isen er ikke åben for færdsel medmindre, at det meddeles ved skiltning ved søen eller på Hillerød Kommunes hjemmeside.

"Tænk jer om derude, det kan være livsfarligt at falde gennem isen," skriver kommunen.

relaterede artikler

Fremstilles i grundlovsforhør: Mand sigtet for vold og trusler på livet mod kvinde 18. januar 2021 kl. 11:25

Rolig Rasmus Paludan-demonstration i Skævinge 18. januar 2021 kl. 10:10

Mand truede med at skyde sin ekskæreste 17. januar 2021 kl. 10:55