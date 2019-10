Ældre Sagen i Hillerød mener, at ældreområdet helt bør friholdes for besparelser, og mener ikke, at forslaget om at skære knap 10 stillinger på kommunens plejehjem er i orden. Foto: Kim Rasmussen

Advarer mod at spare på plejehjem

»De beskæringer, der drøftes for øjeblikket, er simpelthen ikke i orden,« skriver Ældre Sagen således i et debatindlæg, hvor Ældre Sagen ligeledes påpeger, at der over årene allerede er blevet sparet på området.

Står det til Ældre Sagen i Hillerød, skal ældreområdet helt friholdes for besparelser og effektiviseringer, når politikerne i den kommende weekend skal føre sparekniven og forsøge at nå til enighed om kommunens budgetter for de kommende fire år.

