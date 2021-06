Se billedserie Parkeringshuset er solgt til Domea, men overdragelsen, og dermed Hillerød Kommunes ansvar, trækker ud. Derfor bliver de hårdest ramte p-både nu spærret af. Foto: Allan Nørregaard

Ætsende dryp koster kommune dyrt: Nu afspærres p-hus

Nu forsøger Hillerød Kommune at afværge skader på biler parkeret i P-hus Torvet.

Hillerød - 28. juni 2021

Hillerød: Hillerød Kommune har siden 2013 brugt mindst 200.000 kroner til at betale erstatninger til bilejere, der har fået ødelagt lakken på deres biler i det kommunale parkeringshus i Østergade, P-hus Torvet.

Det viser en aktindsigt hos Hillerød Kommune, som Frederiksborg Amts Avis bad om efter avisen 1. juni skrev om Mari-Ann Clementsens bil, der blev ramt af de ætsende dryp i p-huset. Hendes bil stod på plan 3 i det utætte p-hus, mens hun var til et møde i byen, og da hun kom tilbage bemærkede hun lyse striber på bilen.

Da Mari-Ann Clementsen kom hjem, lykkedes det hende at fjerne de striber af kalk, der havde ramt hendes ene bildør, inden kalken nåede at ødelægge lakken, men hun kontaktede alligevel Frederiksborg Amts Avis og klagede over, at Hillerød Kommune ikke havde spærret p-huset af, og tillod, at kunderne i p-huset fik ødelagt deres biler.

Og det er der mange kunder, der har oplevet, viser aktindsigten. Fra 2013 frem til i dag har cirka 37 personer anmeldt en skade på deres bil efter at have parkeret i p-huset. Det er især de seneste par år, der er kommet mange krav, og i alt har Hillerød Kommune i perioden udbetalt omtrent 200.000 kroner i erstatning.

For at undgå skader på flere biler, har Hillerød Kommune nu besluttet at spærre de hårdest ramte parkeringsbåse i p-huset af. Det oplyser Ivan Christensen, som er sektionsleder for Trafik, Vej og Park i Hillerød Kommune.

Det drejer sig om cirka ti p-pladser på 3. og 4. dæk, der nu er spærret af.

- Der er en ekstra belastning på p-huset for tiden, på grund af vaccinationscenteret. Det er både regionens medarbejdere og det publikum, der skal til vaccination, der bliver henvist til p-huset. Det er dybt problematisk at spærre p-pladser af, samtidig med, at huset er maksimalt belastet. Så det er blevet vejet på en guldvægt, hvad behovet er for p-pladser, og så den gene, som folk udsætter sig for, når de her dryp kommer, siger Ivan Christensen.

- Er det så trygt at parkere sin bil i p-huset nu?

- Det skulle jeg mene. Vi har vurderet, hvor det var værst, og spærret de pladser af, men man kan ikke udelukke, at der fortsat kan ske noget, og jeg vil ikke afvise, at det kan vise sig nødvendigt at spærre flere pladser af, siger han.

Hillerød Kommune solgte i 2019 p-huset til Domea, som vil opføre tre etager med almene boliger oven på p-huset. Når lejlighederne er bygget, overtager Frederiksborg Gruppen p-huset og driver det videre.

Men Domeas overtagelse afventer forskellige myndighedsforhold, herunder en endelig lokalplan.

Ivan Christensen oplyser, at kommunen derfor har været afventende i forhold til at sætte større arbejder i gang for at lappe på p-huset. Tidligere forsøg på at overfladebehandle de problematiske arealer har ikke været effektivt.

- Der var en forventning om, at overtagelsen skulle ske her i dette forår, men der er en masse ting, der skal falde på plads, så det bliver desværre nok en længere periode, hvor kommunen har ansvaret, end vi havde forventet. Det er også på baggrund af det, at vi nu lukker nogle af pladserne af, siger Ivan Christensen, som vurderer at det bliver i løbet af 2022, at Hillerød Kommune endelig kan sige farvel og tak til det problematiske p-hus.

Parkeringshuset blev opført for Hillerød Kommune i 1998 - prisen var 23 millioner kroner. Kort tid efter stod det klart, at bygningen var fejlkonstrueret, og det viste sig, at det ville koste 27 millioner kroner at sætte huset i stand, en renovering, der aldrig er blevet gennemført.

Huset er i dag plaget af revner i etagedækkene, og de ætsende dryp skyldes at regnvand finder vej ned gennem betonen og rusten armering.

På trods af problemerne har p-huset været i drift siden opførelsen. En af de faste kunder er Nordsjællands Politi, som fast lejer 43 p-pladser til politiets biler på p-husets nederste dæk. For år tilbage oplevede politiet problemer med dryp fra taget, men politiet satte selv en tagrende op, der forhindrer vandet i at løbe ned på politibilerne.