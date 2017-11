Æsler, valgflæsk og varm tomatsuppe

HILLERØD: Tur Tortzens økologiske æsler fik lidt kæl og klap af børnene, mens mor og far fik udleveret pamfletter og en god snak med kandidaterne til kommunalvalget. Der var dem, som skuttede sig og spiste varm tomatsuppe i SFs pavillontelt, for det var en kold omgang.

- Mange har personlige historier om familiemedlemmer, der er kommet i klemme i systemet. Så vil de høre, hvordan Enhedslisten stiller sig til det, og hvad vi vil gøre for at forandre kulturen, fortæller Anne Mette Nielsen.

- Vi kan ikke komme udenom, at nogle vil snakke 2013, men vi mener stadig, at partiet gjorde det rigtige ved den lejlighed. Vælgerne vil nu også gerne høre om vores visioner, siger Peter Ingemann Bentsen, som primært taler om erhverv- og idræt.

- Det, jeg helst vil snakke om, er mine visioner for Hillerød. Jeg kommer fra sportens verden og synes, at der skal være bedre forhold for udøverne. Og så er jeg erhvervsmand, og ser gerne at erhvervslivet får bedre vilkår. Det skaber jobs, og det skaber velfærd, fordi kagen bliver større for os allesammen, siger Peter Ingemann Bentsen, som ser ud til at trives med dialogen med borgerne.