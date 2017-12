Direktør for Hillerød Forsyning, Søren Støvring, håber at byggerierne på Solrødgård snarest muligt bliver lovliggjort. Foto: Allan Nørregaard

Ærgerlig forsyning: Vi er ikke miljøsvin

Hillerød - 06. december 2017 kl. 09:07 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Frederiksborg Amts Avis skrev tirsdag at Planklagenævnet 30. november ophævet plangrundlaget for Solrødgårdprojektet og herunder omlægningen af spildevandsrensningen i Hillerød Kommune, som Hillerød Forsyning ønsker at gennemføre.

Og det ærgrer Søren Støvring, direktør i Hillerød Forsyning.

- Det er lidt træls, at vi kommer til at fremstå som nogle miljøsvin. Det synes jeg ikke, vi er. Det anlæg, vi har lavet, reducerer belastningen og forbedrer rensningen rigtigt meget, til gavn for miljøet. At man så har fået underkendt plangrundlaget ændrer ikke på, at det her er godt for miljøet, siger han til Frederiksborg Amts Avis.

Omlægningen af spildevandsrensningen i Hillerød Kommune indebærer blandt andet, at det gamle renseanlæg på Kirsebær Allé nedlægges og spildevandsrensningen overtages af det nye renseanlæg på Solrødgård. Det indebærer også, at der skal udledes mere renset spildevand til Havelse Å end i dag, mens udledningen til Pøle Å bliver mindre. Det er ændringerne i udledningen, som nu giver problemer, da Planklagenævnet ikke mener, konsekvenserne for miljøet er vurderet godt nok af Hillerød Kommune.

- Det er vigtigt for os, at det kommer frem, at uden det nye renseanlæg har vi ikke kapacitet til at rense mere spildevand end i dag. Det vil sige, der ikke er mulighed for yderligere tilflytning til kommunen. Det er en nødvendighed i forhold til den udvikling, som man ønsker politisk. Så er det træls, at der er sket en form for fejl i plangrundlaget, siger Søren Støvring.

Han håber nu, at der snarest muligt bliver lavet en nye lokalplan for Solrødgård.

- Det der er vigtigt nu er, at det byggeri bliver lovliggjort. Det gør vi i meget tæt samarbejde med kommunen, siger han.

Mens det arbejde foregår, fortsætter processen med at få det nye renseanlæg i gang.

- Der er fortilfælde, hvor plangrundlaget er kendt ugyldigt, og hvor man fra kommunal side har tilladt at man kører videre, hvis det har stor økonomisk eller miljømæssig betydning. Så mit håb er, at man kan finde en løsning, så vi kan gøre det rigtige, som er at reducere påvirkningen af vandmiljøet ved at rense endnu bedre end i dag, siger Søren Støvring.