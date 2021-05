FrederiksborgGruppen har været i dialog med både naboer og politikere igennem processen. Her ses fra venstre: Mathias Skarby, formand for Brødeskov Lokalråd, Carlo Lorentzen fra Frederiksborg Gruppen, Erik Schwanenflügel der bor på Gl. Frederiksborgvej, Jesper Lorentzen fra Frederiksborg Gruppen og Svend Beeck, der er næstformand i Brødeskov Lokalråd. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Ærgerlig Lorentzen: Vi har stadig en masse ideer

Hillerød - 22. maj 2021 kl. 08:53 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

Politikerne i Hillerød Byråd løber fra deres tidligere beslutninger omkring Hammersholt Enge, mener Frederiksborg Gruppen, som står bag projektet.

Alligevel er direktør Jesper Lorentzen stadig positiv efter politikernes udmelding om at Hammersholt Enge ikke kommer med i den kommende kommuneplan.

- Vi havde selvfølgelig håbet på, at politikerne stod ved deres beslutning og den proces som både vi og lokalsamfundet var stillet i udsigt. Dette er dog ikke længere aktuelt og hverken vi eller lokalsamfundet, formår at opnå en endelig politisk afklaring, skriver Jesper Lorentzen i en mail til Frederiksborg Amts Avis.

Han henviser til, at der siden 2017 har været dialog med politikerne om Hammersholt Enge.

Partierne har hele vejen igennem været positive over for den bæredygtige landsby, men efter flere møder og et længere forløb, hvor Frederiksborg Gruppen har skulle fremlægge et mindre projekt end først planlagt, har politikerne nu vendt tommelfingeren ned til at få projektet med i Kommuneplan 2021.

Helhedsplan på vej I stedet skal der udarbejdes en helhedsplan for Hammersholtområdet, Lille Sverige, Ny Hammersholt og Hammersholt, før der kan tages en beslutning om Hammersholt Enge. Det var lokalpolitikernes oprindelige hensigt, at Hammersholt Enge skulle i offentlig høring i juli eller august, hvorefter der skulle tages endelig stilling til om Hammersholt Enge skulle indgå i Kommuneplan 2021, men den proces er nu skrinlagt.

Den nye politiske udmelding omkring Hammersholt Enge betyder, at man udskyder beslutningen, indtil der udarbejdes en helhedsplan, som skal igangsættes efter 2022.

- At rykke beslutningen om Hammersholt Enge til efter der er udarbejdet en helhedsplan, er et resultat af at vi står i et valgår. Lokalpolitikerne skal igennem kommunalvalget, så de efterfølgende kan få ro og fred til at nå de rigtige beslutninger, siger Jesper Lorentzen.

- Vi er dog rigtig glade for, at man afventer med Hammersholt Enge, da vores gave til lokalsamfundet og Hillerød Kommune er for vigtig til at der går valgkamp i den, tilføjer han.

Frederiksborg Gruppen har stadig til hensigt at åbne op for engene og igangsætte aktiviteter, som lokalsamfundet kan gøre brug af og som kan understøtte det nuværende fælleskab i området.

- Vi har en masse gode idéer til hvordan vi kan åbne ejendommen og naturområdet op, samt skabe fællesskabsaktiviteter til glæde for alle i den kommende tid. Vi vil ligeledes informere lokalområdet meget mere om Hammersholt Enge og vores vision for fremtidens bæredygtige landsby, udtaler Jesper Lorentzen.

