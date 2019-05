Stram Kurs-kandidaten Iben Thranholm. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Ældrepolitik fra Stram Kurs er drømme om oldekolle Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ældrepolitik fra Stram Kurs er drømme om oldekolle

Hillerød - 29. maj 2019 kl. 09:21 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stram Kurs tror på, at fællesskab er den største livsglæde, gjorde Stram Kurs-kandidaten Iben Thranholm, der er opstillet for partiet i Nordsjælland, klart på et vælgermøde i GrønnegadeCentret tirsdag.

- Velfærdssamfundet er kun rigtig godt, hvis man er på arbejdsmarkedet. Hvis man ikke er i produktion, er man på en eller anden måde henvist til isolation. Vi tror på, at det, der giver den største livsglæde som ældre, er, at der er noget fællesskab. Ensomhed er et stort problem, som vi ikke snakker om, men i Stram Kurs tror vi på, at den menneskelige kontakt er rigtig vigtig, sagde Iben Thranholm og fremlagde partiets idé om »ældrelandsbyer«.

- Vi vil gerne opbygge en ny ældrekultur med landsbyer for ældre, hvor man også skal have integreret børneinstitutioner og tilknytte plejepersonale, som også bor på stedet. Vi vil gerne have en kultur, hvor man har kontakt med andre mennesker, og hvor børn og ældre kan få glæde hinanden, sagde Iben Thranholm, som dog derudover forholdt sig tavs det meste af debatten.

Da dagens ordstyrer alligevel forsøgte at bringe partiet på banen, lød svaret:

- Jeg sidder lidt tilbagelænet. Vi er et parti, der kun er et par uger gammelt, og vi skal kigge på de her ting i detaljer. Vores grundlæggende holdning er, at staten skal blande sig så lidt som muligt, men de her meget tekniske detailspørgsmål, der må jeg blive svar skyldig, indtil vi når lidt længere frem i vores partis historie, sagde Iben Thranholm.

Da kandidaterne ved mødets slutning fik to minutter hver til at opsummere, gjorde Iben Thranholm det klart, at hun ærgrede sig over mødets fokus .

- Jeg er blevet meget klogere af at lytte til jeres behov, ønsker og bekymringer, men det ærgrer mig, at der ikke var nogen spørgsmål om indvandring og islamisering. Det er et af de vigtigste emner for vores fremtid. Det handler om, hvilke værdier vi bygger vores land på, og om de er stærke nok i forhold til en meget selvbevidst religion, der flytter ind i vores land. Hvad det er for et Danmark, I giver videre til jeres børnebørn, sagde Iben Thranholm og slog fast:

- Der er en ting, der er helt sikkert, og det er, at når Stram Kurs gerne vil lave hjemsendelser, så er det ikke fordi, vi hader nogen, men fordi vi holder rigtig meget af Danmark.