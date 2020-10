For mange ældre må vente alt for længe på at få en plejebolig i Hillerød Kommune. Garantien på maksimalt 60 dages ventetid har de for tiden mere end svært ved at overholde.Foto: Allan Nørregaard

Ældre må vente længe på plejebolig

For mange ældre og svage borgere venter for tiden alt for længe på at få en plejebolig i Hillerød Kommune. Her har man svært ved at overholde den statslige plejeboliggaranti.

Kommunen skal tilbyde en plejebolig senest efter to måneder på garantiventeliste, men det er ikke sket i en række tilfælde. Ved en opgørelse i slutningen af juli havde 10 borgere ventet længere end tilladt på en plejebolig. Den gennemsnitlige ventetid for borgere, der fik tilbudt en plejebolig i 1. kvartal af 2020, var på over 90 dage.