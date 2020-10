Ældre kan få gratis grin med Flemming Jensen

Arrangementet er en del af regeringens sommerpakke, der gør det muligt at finansiere gratis aktiviteter for ældre over 65 år.

"Vi er utroligt glad for, at vi kan invitere vores seniorer til en stor oplevelse i fællesskab med andre. Mange pensionister har kun folkepensionen at leve for; andre har holdt sig hjemme under coronakrisen. Dem glæder vi os til at se sammen med andre seniorer over 65 år," siger Peter Kay Mortensen, der er formand for Faglige Seniorer Nordsjælland.