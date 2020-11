Beboere i Plejecenter Skovhusets gæstehus må rykke tættere sammen for at skabe flere midlertidige pladser til de mange ældre, der venter på at få tilbudt en plejebolig i Hillerød Kommune. Foto: Lars Skov Foto: Lars Skov

Send til din ven. X Artiklen: Ældre, der venter på plejebolig, får en lappeløsning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ældre, der venter på plejebolig, får en lappeløsning

Køen til at få en plejebolig i Hillerød er fortsat lang. Demente på Gæstehuset skal dele værelser for at give to ekstra midlertidige pladser.

Hillerød - 22. november 2020 kl. 10:55 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen

Ventetiden på en plejebolig er alt for lang i Hillerød Kommune, der har svært ved at overholde garantien på højst 60 dage på venteliste, men en ny løsning, der netop er blevet vedtaget i Økonomiudvalget skal lappe lidt på problemet.

Beboere i de midlertidige pladser i Gæstehuset på Plejecenter Skovhuset skal rykke tættere sammen, så der fremover kan bo 12 demente borgere på otte værelser.

- Det gør, at vi kan tage to borgere mere ind, og den udvidelse er vi rigtig glade for, siger Christina Thorholm (R), formand for Omsorg- og Livskraftsudvalget.

Normeringen i Gæstehuset øges, og der møbleres rundt, så der bliver bedre plads til de nye og i opholdsrummet.

Rigtig mange af kommunens midlertidige pladser er for tiden besat af ældre og svage borgere, der venter på at blive tilbudt en plejebolig. Det betyder, at der også er dårlig plads til for eksempel færdigbehandlede patienter fra Nordsjællands Hospital.

Løser ikke alt Problemerne med den lange ventetid forventes dog ikke at blive løst med den manøvre. Frem til at 30 nye plejeboliger på Sophienborg Plejehjem står klar i august næste år, vil der være markant større efterspørgsel, end kommunen kan honorere.

- Det er jeg ikke tilfreds med, men vi har simpelthen flere, der holder sig friske længere. Der er større pres på vores plejecentre, siger Christina Thorholm.

Hun er åben for at se på flere tiltag.

- Det kan jo være, vi hen ad vejen må vurdere det igen. Vi har otte værelser i Gæstehuset, så vi kan udvide en gang mere, men det er jo hensigtsmæssigt også bare at kunne være én på et værelse. Det er godt at have begge muligheder, siger hun.

Chef for Ældre og Sundhed i Hillerød Kommune, Hella Obel, erkender ligeledes, at der fortsat vil være lang ventetid på en plejebolig, men hun er ikke lige så optimistisk i forhold til at finde nye løsninger før august.

- Vi har lange ventelister, og hvis vi kunne gøre mere, så ville vi også gøre det, siger Hella Obel.