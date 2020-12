Der bliver flere og flere ældre i Hillerød Kommune, og Ældre Sagen Hillerød kritiserer nu, hvad de kalder en systematisk planlægning med overbelægning. De vil have etableret flere plejeboliger. På billedet ses deltagere til et Ældre Sagen-arrangement i Allerød. Foto: Allan Nørregaard

Ældre Sagen kritiserer lang ventetid på plejeboliger: Det er systematisk

Der er en lang ventetid for ældre, der har brug for en plejehjemsplads i Hillerød Kommune. Her må flere vente mere end de garanterede højst 60 dage, og det møder alvorlig kritik fra Ældre Sagen i Hillerød, der mener, at kommunen burde have været bedre forberedt.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her