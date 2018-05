Ægtepar udeblev fra fogedretten: Politiet ind i sag om kæmpebod

Arbejdsretten har idømt et nordsjællandsk ægtepar en bod på 1,1 millioner kroner for underbetaling af ansatte i deres to firmaer. Sagen kører i fogedretten i Hillerød, fordi ægteparret ikke har betalt boden. Men nu har sagen taget en ny drejning, som betyder, at politiet rykker ud, skriver Fagbladet 3F.

Boden er delt ligeligt mellem de to nu ophørte firmaer Foam Consult ved Grethe Grabow Hansen og JSH Trading ved ægtefællen Jørgen Svedstrup Hansen.

Grethe Grabow Hansen skulle have mødt i fogedretten i Hillerød 16. april. Men fogedretten fik en mail fra hendes advokat med en lægeattest, hvor der stod, at hun var sygemeldt 14 dage.

Lægeattesten var imidlertid ikke korrekt, og fogedretten skrev derfor tilbage til hendes advokat og bad om en korrekt lægeattest eller om, at de ringende til fogedretten, og fik sagen omberammet.

Ingen af delene skete, og derfor er sagen afsluttet med en såkaldt politifremstilling.

Det fremgår af dokumenter fra Arbejdsretten, at begge firmaer i praksis blev drevet af Jørgen Svedstrup Hansen, Skævinge i Nordsjælland. Når man ringer til Foam Consults telefonnummer, er det også Jørgen Svedstrup Hansen, der tager telefonen.

- Jeg har ingen kommentarer. Vi har ingen interesse i at blive hængt ud i medierne, siger Jørgen Svedstrup Hansen, der tidligere har tilkendegivet, at han og hustruen er er lodret uenige i Arbejdsrettens dom.

Boden blev idømt for underbetaling og brud på overenskomsten på en række punkter i deres to mindre transportfirmaer. Boden på de 1,1 million kroner svarer til den besparelse, som ægteparret opnåede ved at underbetale deres chauffører.