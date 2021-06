Når Hillerødmotorvejen er bygget færdig vil det både betyde hurtigere fremdrift, men også en lang mere sikker køretur, vurderer borgmester Kirsten Jensen (S). Foto: Allan Nørregaard

Årtier undervejs: Nu bygges motorvej færdig

Det er ganske vist - der er sat penge af til at lave Hillerødmotorvejen færdig.

Hillerød - 29. juni 2021 kl. 05:01 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

Bare få uger efter den seneste dødsulykke, og sikkert mens nogen holdt i kø, stod det mandag formiddag klart, at der er fundet de 880 millioner kroner, der skal til for at færdiggøre det arbejde, der begyndte, da man i 1970'erne byggede Hillerødmotorvejen.

Dengang man lavede broerne store nok til at skræve over en rigtig motorvej, men alligevel nøjedes med at anlægge en motortrafikvej på strækningen mellem Allerød og Hillerød og døbte vejen »Hillerødmotorvejens forlængelse«.

I dag er de 11 kilometer mellem afkørslerne Lillerød S til Hillerød N med cirka 28.000 biler om dagen Danmarks mest befærdede statsvej, der ikke er motorvej.

Men det bliver anderledes, for i løbet af de kommende år kan »Forlængelsen« streges fra vejens navn. Færdiggørelsen af Hillerødmotorvejen er nemlig med i Folketingets Infrastrukturplan 2035, som i går blev fremlagt af en lang række trafikordførere - og projektet skydes i gang allerede i 2022.

- Det er så fantastisk godt. Og det er så fantastisk på tide, siger borgmester Kirsten Jensen (S), som selv har været med til at presse på for at få politikerne på Christiansborg til at prioritere Hillerødmotorvejen, og glæder sig over, at projektet sættes i gang næste år.

Det betyder dog næppe, at spaden stikkes i jorden næste år. Vejdirektoratets projektleder, Rasmus Larsen, har tidligere oplyst, at fra projektet er vedtaget politisk kan der gå op til to år med projektering og udbud før selve anlægsarbejdet kan begynde. Herefter forventer Vejdirektoratet at det tager fire år at anlægge vejen.

Men Kirsten Jensen glæder sig alligevel over, at Hillerødmotorvejen er på i begyndelsen af aftalen, som strækker sig frem til 2035.

- Der står 2022, og det er faktisk næste år, at der er et arbejde, der begynder. Det er en af de motorvejsstrækninger i aftalen, der ligger ført. Vi kan jo ikke bygge alle motorvejene på en gang, så at vores er en af de første er rigtig godt, siger hun og fortsætter:

- Stolperne har stået siden 1970'erne, hvor broerne var klar, og man har egentlig haft den plan, at der skulle være en rigtig motorvej hele vejen til Hillerød. Behovet er steget, for lige nu er der så mange biler derude, at vejen simpelthen ikke er sikker nok.

Vejdirektoratets statistik over trafikdræbte på strækningen er da også grum læsning.

De seneste ti år har otte mennesker mistet livet på Hillerødmotorvejens forlængelse. Senest gik det galt, da en 61-årig kvinde 17. juni blev dræbt i et frontalt sammenstød med en lastbil. De alvorlige ulykker, der sker, er ofte netop de frontale sammenstød, og det sker også, at der sker ulykker fordi bilister vælger at foretage uvendinger på vejen.

Og netop sikkerheden er et godt argument for det store vejprojekt, mener Kirsten Jensen.

- Det skal være en rigtig motorvej for, at den er sikker nok. Og så skal den også tage toppen af noget af den tid, der tager at køre til og fra Allerød. De to ting hænger nok også lidt sammen, at der kan være noget utålmodighed, der kan blive skyld i ulykker. Med så mange biler skal der være noget mere sikkerhed og adskillelse af trafikken, siger hun.

Stort arbejde ligger bag Som borgmester i Hillerød har Kirsten Jensen i det såkaldte sekskommunesamarbejde med Halsnæs, Gribskov, Helsingør, Fredensborg og Frederikssund Kommune, arbejdet på at synliggøre behovet for investeringer i områdets infrastruktur, herunder også Hillerødmotorvejen. Samarbejdet har også omfattet det lokale erhvervsliv, som bakker op om behovet for investeringer i den nordsjællandske infrastruktur - i Hillerød er det især de store virksomheder Novo Nordisk, Foss og Fujifilm med mange medarbejdere, der bruger motorvejforlængelsen hver dag, der har arbejdet for at få projektet på budgettet.

Og Kirsten Jensen har da også flere gange glædet sig over, at der fra skiftende regeringers side er stillet forslag om at færdiggøre Hillerødmotorvejen. Men det er første gang, der også er et massivt flertal og vigtigst - penge - til projektet.

- Det er en sjov følelse, jeg har i dag. Jeg har arbejdet og arbejdet og arbejdet for den her motorvejfærdiggørelse i så mange år. Så er den blevet nævnt, og jeg er blevet spurgt »Er du glad nu«. Der har jeg sagt, jeg venter til den dag, jeg kan se, at Folketinget har lavet en aftale. Og det er faktisk det, der er nu. Vi skal lige have anlægsloven på plads, men nu kan vi se, at Folketinget har sat penge af til det, og det er et stort flertal i Folketinget, der står bag aftalen. Det er det nye og det vigtige her, siger hun.

