Erhvervsskolen, som normalt plejer at vise juleteater i Støberihallen for børnehavebørn, har i år lavet et juleradiospil, som alle kan lytte til. Arkivfoto: John Jessen Hansen

Send til din ven. X Artiklen: Årets juleteater blev til radiospil Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Årets juleteater blev til radiospil

Eleverne på Det Musiske Kompagni har skabt julelydbogen 'Jul i Rumraketten', som alle kan lytte til

Hillerød - 17. december 2020 kl. 15:18 Kontakt redaktionen

Endnu engang har Erhvervsskolen Det Musiske Kompagni i Hillerød lavet et juleteater. I år er der tale om et radiospil, så det kan fremvises - eller nærmere høres - uden at invitere børnehaver og børnehaveklasser på besøg i denne coronatid.

Det har i snart to årtier været tradition på erhvervsskolen at lave og fremføre en julemusical, og i år holdes traditionen ved lige i et andet format, nemlig som lydbog.

Julemand på Hawaii Stykket hedder 'Jul i rumraketten' og handler om julemanden, der holder badeferie på Hawaii og har lånt sit julemandstøj ud. Nu er det snart jul, og han har brug for hjælp fra de fire rumnisser for at finde det igen. Nisserne rejser rundt i verden i deres rumraket og kommer vidt omkring og møder mange spændende mennesker i deres forsøg på at redde julen.

Unge med udfordringer Erhvervsskolen Det Musiske Kompagni er for unge med forskellige udfordringer, som har vanskeligheder med at følge det gængse skolesystem. Eleverne kan have koncentrationsbesvær, sociale- og eller faglige udfordringer.

På skolen kan eleverne tage en uddannelse på niveau med teknisk skole eller en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse - en såkaldt STU efter principperne for Den ikke-boglige Mesterlære med Hands-on og sidemandsoplæring. Skolen tilbyder uddannelser inden for musik- og lydproduktion, spil- og medieproduktion, køkken, ejendomsservice og autoværksted.

Elever med i processen Eleverne indgår i høj grad i hele processen, da de udover at lægge stemmer til figurerne også har været med til at redigere, lave lyde, tekster og musik. Almindeligvis har eleverne også stået for andre opgaver som kostumer og sminke, men det har der naturligvis ikke været noget af i år.

Stykket er tilgængeligt online og kan høres af alle på YouTube, her et link : https://youtu.be/RzSsE13TWRA

relaterede artikler

Se billeder: Erhvervsskole opfører endnu engang succesfuld musical for børn 12. december 2019 kl. 10:31

Juleteater giver unge et særligt fællesskab 12. december 2019 kl. 10:15