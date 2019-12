Se billedserie Jasper Rathsach Teubner og hans familie fortalte om deres problemer med Hillerød Kommune og frustration over, at Jasper ikke kunne gå i skole. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Årets højdepunkter i Hillerød

Hillerød - 28. december 2019

I januar fortalte Emma Emtkjær, Jasper Rathsach Teubner og Mia Stage Olesen, der er mor til to drenge, alle om deres udfordringer med Hillerød Kommune. Det blev startskuddet til en kamp for alle børn med fysiske handicap eller psykiske diagnoser og retten til et passende skoletilbud. Fælles for alle børnene var nemlig, at de ikke havde været i skole i måneds- eller årevis, og en gruppe af forældre til handicappede børn voksede støt og tog kampen med kommunen op. Resultatet blev, at forligspartierne i forbindelse med budgettet vedtog en hel reform af specialundervisningsområdet, som samtidig fik en millionindsprøjtning.

Men hermed var problemerne på børneområdet ikke løst. Hillerød Kommune forventer nemlig lidt af et børneboom i takt med, at de mange byggerier rundt om i byen står færdige. Der kommer nye borgere til byen, og det giver pladsproblemer i kommunens institutioner. Derfor har kommunen besluttet at genåbne tre tidligere daginstitutioner. Den ene bliver en udflytterbørnehave, hvor børnene skal køres fra Vibekevej i centrum af byen til Th. Petersens Vej i Gørløse. Derudover overgår Børnehjørnet, der været knyttet til sygehuset, til kommunal drift 1. januar, og endelig bygger kommunen en ny institution på Roskildevej. Den bliver dog ikke færdig til tiden, og derfor har kommunen netop besluttet at starte med at lave pavilloner til børnene.

Og byggetravlheden er stor i Hillerød. Byggerier tager form på Carlsbergvej, i Ullerød og på Frederiksbro for blot at nævne nogle steder, og i Skævinge skal spaden også i jorden, efter kommunen har solgt en del af Dyremosegård til HusCompagniet, som skal bygge huse til nye Skævinge-borgere. Også på kultur- og sportsfronten er der blevet bygget, og FrederiksborgCentrets Royal Stage står efter et par generalprøver i løbet af efteråret klar til indvielse den 7. januar. I månedsvis hed det nye byggeri Hillerød Arena, men i efteråret præsenterede direktør Carsten Larsen en sponsoraftale med Royal Unibrew, som altså lægger navn til den nye arena.

Haveaffaldsordningen og Hillerød Forsynings planer om at afskaffe selvsamme var også noget, der optog Hillerød i året, der er gået. Planerne mødte så massive protester, at Hillerød Kommune besluttede at lade ordningen fortsætte og opgive planerne om at indføre brugerbetaling for at få hentet sit haveaffald ved indkørslen.

Diskussionen om, hvor turistbusserne skal parkere, når Markedspladsen omdannes til byggeplads i forbindelse med byggeriet af et nyt hotel, fik også en ende. Det var ved årets sidste byrådsmøde, at et politisk flertal besluttede, at der skal laves tre afsætnings- og påstigningspladser til turistbusserne på Frederiksværksgade ved Møntportvejen. Pladserne skal supplere de to afsætningspladser, der allerede er ved rundkørslen ved Møntportvejen. Når turisterne er sat af ved Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot, skal busserne køre til et fjerndepot på Roskildevej eller på Tromlepladsen, indtil turisterne skal hentes igen.

Endelig samlede Klaverfabrikkens nye satsninger tusindvis af mennesker, da der i foråret var den første Hofnar festival i Hillerøds gader, og efter sommerferien koncert med Mads Langer og Anne, Sanne og Lis på Posen. Billetterne til koncerterne, der var arrangeret i samarbejde med Klub Frivillig for tredje år i træk, blev revet væk, og tusinder sang med på kunstnernes hits. Klaverfabrikken har allerede annonceret, at sommerkoncerterne på Posen vender tilbage til næste år, hvor Hush og Søren Huss sammen spiller koncert, og bandet Folkeklubben ligeledes er blevet præsenteret.

Redaktionen ønsker alle et godt nytår.