Årets Slotsstistafet er aflyst

- Vi beklager meget, at vi aflyser med så kort varsel. Vi havde satset på, at de nye restriktioner gældende fra 1. september ville være blevet indført før den 24/8, for så ville vi kunne have gennemført Slotsstistafetten. Det er andet år i træk, at vi må aflyse, og det rammer selvfølgelig også de to klubber, atletik og orientering, for vi laver jo også arrangementet for at tjene nogle penge. Men vi må søge nogle puljer i DGI og DIF i stedet, siger John Søndergård.