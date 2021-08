Se billedserie Sabrin Muhammed hjælper sønnen Guled på plads på ponyen.Foto: Magnus Eg Møller

Årets Østfestival er skudt i gang

Hillerød - 05. august 2021

Årets Østfestival er mindre end den plejer, men der er masser at give sig til for dem, der er med. Cirka 100 børn og unge fra området er onsdag eftermiddag mødt op for at deltage i festlighederne under en skyfri himmel. En stor flok børn har samlet sig foran et blåt telt på toppen af en bakke på en legeplads. Østfestivalen byder nemlig på en masse forskellige aktiviteter, og vanen tro kan børnene igen i år få lov at prøve kræfter med orienteringsløb. Frivillige fra FIF Hillerød Orientering har lavet en cirka to kilometer lang rute i området ved Egedam.

- Hvordan gør man, spørger en dreng Leif Sig, der er afsted som frivillig for orienteringsklubben og står for at sende børnene afsted.

- Er du alene, spørger Leif.

- Ja.

- Men du ser sej ud, så det kan du nok klare, lyder det fra Leif, der hurtigt får forklaret, hvordan tingene fungerer, og så er drengen sendt afsted.

Festivalens aktiviteter henvender sig hovedsageligt til børnene, og de er vilde med det, fortæller koordinator på Østfestivalen, Marie Schmidt:

- Alle er glade. De er ellevilde. Børnene kommer løbende i flere uger op til festivalen og spørger, hvornår det nu er, det begynder, og selvom vi har nedskaleret, er der næsten lige så mange aktiviteter i år, som der plejer at være, fortæller hun.

Aktører vender tilbage Aktiviteter er der nok af, og hvis man ikke vil ud på orienteringsruten i den bagende sol, kan man trække ind i skyggen under en stor pavillion. Her har Hillerød Bibliotek stillet borde, bænke og bøger til rådighed for børn og forældre.

Men de har også andre spændende ting at byde på. Onsdag kan man få lov at lave sit eget flag, og de kommende dage kan man lave alt fra drømmefangere til bogtårne. Ligesom orienteringsklubben har biblioteket været en del af Østfestivalen i mange år. Fem år er det efterhånden blevet til.

Naja Bjørn Skou, der er kulturmedarbejder ved Hillerød Bibliotek, står klar til at fæstne flag til flagstænger, efterhånden som børnene bliver færdige med at farvelægge dem.

En pige kommer hen med et regnbueflag.

- Nu skal jeg sætte pinden på for dig. Hvordan skal flaget vende, spørger Naja Bjørn Skou.

Efter lidt overvejelse bliver pigen enig med sig selv om, hvilken farve, der skal vende ind mod stangen.

- Jeg tror, du er en af de første, der har malet helt ud til kanterne, siger Naja Bjørn Skou.

- Nej, er Team Naja tilbage, udbryder Naja Bjørn Skov, da fire gengangere fra en tidligere Østfestival kommer hen til biblioteksteltet.

- Jeg må jo ikke kramme jer, men jeg er rigtig glad for at se jer.

Muligheder for børn På orienteringsbakken er køen skrumpet gevaldigt. Til gengæld er der opstået en ny og endnu længere kø ude ved stien mellem boligblokkene, hvor festivalen har fået besøg af to flotte ponyer, man kan få lov at ride en tur på.

Børnene er ellevilde med det, og der bliver snakket og grinet i køen. En mand giver børnene hjelme på, inden de to frivillige, der styrer hestene, hjælper børnene op at sidde.

Selvom det bare er en tur frem og tilbage på stien, er det nok til at frembringe de helt store smil hos børnene. En af dem, der skal prøve en tur, er Emil Højlyng.

Han står i køen, mens moderen, Henriette Højlyng, følger med fra en bænk lidt derfra. Hun glæder sig over Østfestivalen og de aktiviteter, den bringer med sig:

- Vi var her også for et par år siden, og jeg synes, det er en rigtig god idé. Her kan børnene mødes med deres klassekammerater i sommerferien, Der er mange, der ikke har mulighed for at tage ud at rejse, så det er godt, der sker noget for børnene i ferien. Og det er jo mest for børnene, siger hun.

Østfestivalens aktiviteter fortsætter hver dag fra klokken 13 indtil lørdag, hvor dagen rundes af med kalvesteg og rodeotyr.