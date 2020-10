Erik Helmer Pedersen blev både overvældet, rørt og taknemmelig, da han modtog prisen som Årets Hillerødborger i 2016. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Årets Hillerødborger 2020 kåres i næste uge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Årets Hillerødborger 2020 kåres i næste uge

Hvem bliver den sjette 'Årets Hillerødborger'?

Hillerød - 30. oktober 2020 kl. 06:00 Kontakt redaktionen

På mandag den 2. november kårer Hillerød Posten i samarbejde med DanBolig Hillerød, Nordea Hillerød og Royal Stage for sjette gang Årets Hillerødborger.

Prisen gives til en person, der har været med til at sætte Hillerød på landkortet og gjort noget ud over det sædvanlige.

Årets prisuddeling var planlagt til at finde sted i foyeren i Royal Stage mandag eftermiddag, men med de nye corona-restriktioner, hvor man højst må være 10 personer forsamlet, er den planlagte reception blevet aflyst.

Men vi kårer selvfølgelig stadig Årets Hillerødborger, men det bliver på en lidt anden måde end planlagt. Hvem, der får prisen i år, kan du læse mere om på www.hip.dk og i avisen i næste uge.

Tidligere prismodtagere: 2014: Mette Skougaard, direktør for Frederiksborgmuseet

2015: Annette Quist, forpagter af Hillerød Camping

2016: Erik Helmer Pedersen, direktør i C4

2017: Leo Knudsen, ildsjæl og tidligere direktør for børn, familier og kultur i Hillerød Kommune

2018: Lasse Pedersen, formand for Klub Frivillig i Skævinge 2014: Mette Skougaard, direktør for Frederiksborgmuseet2015: Annette Quist, forpagter af Hillerød Camping2016: Erik Helmer Pedersen, direktør i C42017: Leo Knudsen, ildsjæl og tidligere direktør for børn, familier og kultur i Hillerød Kommune2018: Lasse Pedersen, formand for Klub Frivillig i Skævinge

Rart at blive anerkendt En af dem, der allerede kan skrive 'Årets Hillerødborger' på sit cv, er Lasse Petersen, der er formand for Klub Frivillig i Skævinge. Han fik prisen i 2018.

"Det var en superfed oplevelse. Det er altid rart at blive anerkendt for det arbejde, man går og laver og bruger utrolig meget tid på, og jeg er da utrolig stolt over at have modtaget prisen som Årets Hillerødborger. Det er ret fedt at kunne skrive det på sit cv," fortæller Lasse Petersen, der synes, det er vigtigt, at vi husker at hylde de mange ildsjæle, der knokler

"Det giver ekstra energi til at fortsætte det arbejde, man laver - uanset om man er fodboldtræner, spejderleder eller bestyrelsesformand".

Selv om Erik Helmer Pedersen, der er direktør i Hillerød ByForum og C4, normalt har fuldstændig styr på stort set alt, der sker i Hillerød, så kom det alligevel som en stor overraskelse for ham, da han i 2016 blev udnævnt til Årets Hillerødborger.

"Jeg havde ærlig talt slet ikke set det komme, og jeg blev fuldstændig overvældet, rørt og taknemmelig. Og selv om det efterhånden er nogle år siden, jeg fik prisen, så kan jeg stadig ikke helt forstå det. Jeg får faktisk næsten tårer i øjnene, nu hvor du ringer og minder mig om det," siger Erik Helmer Pedersen til Hillerød Posten.

Brug for et skulderklap Erik Helmer Pedersen fik blandt andet prisen for altid at tænke Hillerød først.

"Vi har fundet en person, der tænker Hillerød først. En person, der er født i Hillerød, arbejder i Hillerød og giver sit liv til Hillerød," lød et par af argumenterne for at tildele Erik Helmer prisen som Årets Hillerødborger.

"Jeg tror, det er meget, meget vigtigt, at vi bakker op om de mange ildjæle, der heldigvis er i Hillerød, og derfor synes jeg også, at det er vigtigt, at I uddeler en pris til Årets Hillerødborger en gang om året. Vi har alle sammen brug for et skulderklap en gang imellem, og hvis man ikke nærer ilden, så går den ud. Derfor er det vigtigt, at vi hædrer dem, der gør noget ekstraordinært til glæde for os alle sammen, og jeg glæder mig meget til at se, hvem der bliver Årets Hillerødborger i år," siger han.

Erik Helmer Pedersen må dog væbne sig med tålmodighed til næste uge, hvor det afsløres, hvem der bliver Årets Hillerødborger 2020.

I dommerkomiteen sidder borgmester Kirsten Jensen, Jan Nielsen, der er erhvervschef i Nordea Hillerød, Carsten Larsen, der er direktør i Royal Stage og lokalredaktør Martin Warming fra Hillerød Posten.

Udover æren følger der 10.000 kroner med til prismodtageren, som han eller hun skal give videre til et godt formål eller en lokal forening.

Prisen uddeles af Hillerød Posten i samarbejde med DanBolig Hillerød, Nordea Hillerød og Royal Stage.

relaterede artikler