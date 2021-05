Se billedserie Næstformand Steffen Petersen (tv) og formand Erik Gert Christoffersen Jensen fra Ålauget for Havelse Å og Pøle Å frygter hyppigere oversvømmelser af deres marker. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Ålaug bekymret for vandstanden i Havelse og Pøle Å

Hillerød - 28. maj 2021 kl. 11:15 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

Ålauget for Havelse Å og Pøle Å advarer nu mod hyppigere oversvømmelser nær Pøle Å, efter at et flertal i byrådet i marts godkendte en udledningstilladelse fra Hillerød Forsynings nye renseanlæg til Pøle Å.

- Det er ikke noget problem, når vejret er tørt, men når der er vådt, er det et kæmpe problem, at man må lukke mere vand ud i åen. Og det er lodsejerne, der skal holde for, mener formand for ålauget, Erik Gert Christoffersen Jensen, der ejer Freerslev Kotel.

Fakta Hillerød Byråd har godkendt en ny tilladelse til udledning af renset spildevand fra Hillerød centralrenseanlæg Syd (HCR-Syd) til Pøle Å

Der er brug for en ny tilladelse, da den nuværende fra 2019 ikke indeholdt mulighed for at tilslutte nye byområder til renseanlægget

Tilladelsen betyder blandt andet at:

Gennemsnittet af den udledte vandmængde forøges fra 188 til 212 liter pr. sekund

Mængden af udledt kvælstof øges fra 21,7 til 24,5 tons pr. år

Koncentrationen af fosfor sættes ned fra 0,2 milligram/liter til 0,182 milligram/liter

Når Nyt Hospital Nordsjælland skal tilsluttes, skal udledningstilladelsen revideres Hans marker løber ned til Havelse Å, og selvom vandmængderne i den å i øjeblikket er fine, så frygter han, at problemerne på længere sigt også kan ramme lodsejerne langs Havelse Å.

- På et tidspunkt kan Pøle Å ikke tage vandet mere, og hvad skal de så gøre af det? Når ejendommene begynder at sejle, så ved jeg, at der kun er Havelse Å tilbage, siger han.

For at sikre plads til kommende by- og erhvervsudvikling i Hillerød stiger gennemsnittet af den udledte vandmængde fra 188 l/s til 212 l/s. Vurderingen fra kommunen er, at Pøle Å kan håndtere vandmængden uden af forringe levevilkår for dyr og planten samt, at udledningen ikke medfører større og hyppigere oversvømmelser af ånære arealer.

Åer er ikke fulgt med tiden Men det er ålauget altså uenig i. I efteråret 2019 gik flere åer i Danmark over sine bredder. I Freerslev betød, det, at en tredjedel af Erik Gert Christoffersen Jensens grund stod under vand.

- Åerne er stadig de samme som fra 1950. Det svarer til, at man har et vejnet fra 1950 samtidig med den trafik, man har i dag. De sidste 25 år har det bare været lodsejerne, der har måtte tåle, at der kom mere og mere vand, og at vandet ikke kunne komme væk fra markerne, fordi åen var fyldt op, siger han.

Han ærgrer sig over, at Pøle Å ikke er fulgt med tiden, og at det ikke lykkedes at gennemføre de planer, man havde i 2015-17 om at lede spildevand ud i Havelse Å og videre til Roskilde Fjord, som lodsejere og politikere ellers bakkede op om. Men det var ikke lovligt og ville skade miljøet i den sårbare del af Roskilde Fjord, der er beskyttet som Natura2000-område, konkluderede Miljø- og Fødevareklagenævnet. I stedet bliver vandet nu pumpet til Pøle Å fra Solrødgård.

Næstformand i Ålauget Steffen Petersen, der bor i Helsinge ned til Pøle Å, forstår ikke, hvorfor lauget ikke er blevet hørt, inden byrådet vedtog udledningstilladelsen.

- Hvor har politikerne tænkt sig, at vandet skal hen? Vi ved jo godt, at det skal væk, men lad os nu håndtere det. Hvis Pøle Å skal graves dobbelt så bred, så lad os gøre det. Men det kommer nok ikke til at ske. Hvis vi nu havde set den nye tilladelse, så kunne vi være kommet med kommentarer, og det virker underligt, at de ikke har spurgt os, siger Steffen Petersen.

Han foreslår, at man laver en såkaldt dobbeltprofil i åen, en slags stort trappetrin, der vil sikre, at åen kan bevare sin normale tilstand, når der ikke er ekstra vand, men når det så regner meget, kan vandet løbe op på trappetrinnet og dermed undgår man oversvømmelser.

Mere overfladevand Steffen Petersen henviser til, at det ikke alene er udledningen fra renseanlægget, der giver problemer med vandstanden.

- Udledningen fra HCR-Syd udgør blot en del af den vandmængde der bliver ledt til Pøle Å. Hillerød Kommune har gennem årene givet en række tilladelser til udledning til Pøle Å, specielt overfladevand fra eksisterende og kommende bebyggelser som Frederiksbro, Favrholm station og Ullerødbyen samt forskellige industrianlæg og mindre vandværker. Hertil kommer så det generelle overfladevand fra veje og andre befæstede arealer, som også finder vej til åen. Og når det hele akkumuleres, så bliver det til en hel del, siger han.

Erik Gert Christoffersen Jensen er enig.

- Der er altid nogen, der siger, at landmændene bare vil have vandet væk fra deres marker. Det vil vi jo gerne, når der er meget vand, men vi vil lige så gerne have et godt miljø, når der er naturlig vandstand. Det bedste, man kan gøre for naturen, er at gøre den god, hvor den er i forvejen, og det er den langs med en å, siger han.

Oversvømmelser oftere For problemet med oversvømmelse af markerne er der allerede nu, og de vil kun blive større, når der udledes mere til Pøle Å, mener formanden.

- Det vil opstå oftere. Vi har år, hvor der slet ikke er problemer. Denne vinter har der ikke været noget, men året før havde vi alle sammen oversvømmelser, men det vil være hyppigere og hyppigere, at vi løber ind i problemet, flere gange om året, siger Erik Gert Christoffersen Jensen.

Han sammenligner situationen med en potteplante.

- Der var ikke nogen af os, der ville sætte en potteplante ned i en helt fyldt vask og lade den stå til næste morgen. Den plante vil aldrig blive smuk igen, og sådan er det også med vores afgrøder. Jeg har været her siden 1983, og dengang kunne vi godt have et-to døgn især i tøbrud, hvor der var for meget vand, men så løb det væk igen. Nu synes jeg, at det er en uge om at komme væk, hver gang der kommer meget vand, og det er måske 10 gange om året. Der er så meget mere vand, at det tager længere tid at få det væk, og den skade, det når at lave, den bliver forstærket hver gang, siger han.

Steffen Petersen håber, at politikerne vil se på en løsning i samarbejde med lodsejerne.

- En progressiv styring af vandstanden i Arresø vil være smart. Måske kunne man lukke noget vand ud af Arresø igennem slusen ved Frederiksværk, hvis man kan se, at det bliver regn de næste 14 dage. Eller en anden fordeling af vandet. Der er plads nok til at finde nogle løsninger, men politikerne stikker hovedet i busken i øjeblikket, fordi det er det billigste for dem, siger han.

I Hillerød Kommune oplyser sektionsleder for Natur, Miljø og Klima, Vibeke Meno, at ålauget ikke er part i sagen og derfor ikke er blevet hørt, inden udledningstilladelsen er blevet givet. De har dog haft mulighed for at klage over beslutningen efterfølgende.

Danmarks Naturfredningsforening Hillerød har klaget til Miljø- og Fødevarenævnet over den nye udledningstilladelse på grund af mængderne af næringsstoffer, der vil blive udledt til Arresø.