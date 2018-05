Åbningsreception hos Lene Sandvang

Som tidligere beskrevet her i avisen tilbød to brødre Lene Sandvang at leje deres kælderlokale på adressen, efter de havde læst i Frederiksborg Amts Avis, at hun efter ni år med atelier i Ingeborg Larsens Gård i Slotsgade stod uden et sted at være.