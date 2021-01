Åbning af vaccinationscenter udskudt

Det skyldes ifølge Region Hovedstadens Akutberedskab, at man ikke har modtaget det antal vacciner, som man havde regnet med.

Hvornår vaccinationscentret åbner, er endnu uvist, men ifølge regionens hjemmeside håber man, at det bliver fredag i denne uge. Så snart datoen er endelig på plads, vil det være muligt at bestille tid til vaccination, hvis man har modtaget et brev i e-boks.