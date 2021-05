Se billedserie - Jeg er grædefærdig. Vi har glædet os helt vildt, og vi er helt klar til at åbne, så det er bare super ærgerligt, siger Lene Schmidt, der er daglig leder hos Hillerød Madmarked. Foto: Kenn Thomsen

Åbning af madmarked udskudt på ubestemt tid

Personalet har knoklet i døgndrift i flere dage for at få det sidste på plads til åbningen af Hillerød Madmarked, der skulle have fundet sted i morgen. Men en manglende levering af brandteknisk udstyr gør, at åbningen af madmarkedet på Slagerupgade nu er udskudt på ubestemt tid.

Hillerød Madmarked kommer ikke til at slå dørene op i morgen som planlagt. Det oplyser Hillerød Madmarked.

- Det er en kæmpe skuffelse for os alle, siger Hillerød Madmarkeds bestyrelsesformand, Mads Qwist.

Bestyrelsesformanden oplyser, at den aflyste åbning skyldes, at den leverandør, der skulle have leveret brandudstyr til madbodernes emhætter, ikke har leveret som aftalt, og at det manglende brandudstyr ikke kan nå at blive installeret og godkendt inden i morgen.

- Der er en ny leverandør, der er sprunget til med meget kort varsel for at hjælpe os med at komme i mål. Vi håbede og troede på til det sidste, at vi kunne nå det til i dag, men det har ikke været muligt, og det brandtekninske skal selvfølgelig være i orden, inden vi åbner, siger bestyrelsesformanden

Hillerød Madmarkeds daglige leder, Lene Schmidt, er også ærgerlig over, at åbningen af Hillerød Madmarked er blevet aflyst under 24 timer inden åbningen.

- Jeg er grædefærdig. Vi har glædet os helt vildt, og vi er helt klar til at åbne, så det er bare super ærgerligt, siger Lene Schmidt. Hun har sammen med resten af medarbejderne har knoklet i døgndrift de sidste mange dage for at blive klar til åbningen.

Det er endnu ikke fastlagt, hvornår Hillerød Madmarked åbner. Det kommer an på, hvor hurtigt den nye leverandør af brandudstyr kan levere, og hvor hurtigt Hillerød Kommune kan godkende installationerne, når udstyret er sat op.