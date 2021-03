Carina Heiden, som her ses med sin 'førstedame' Maja, er glad for at møde kunderne igen, efter hun har åbnet butikken via bagindgangen.

Åbent via bagindgangen: Kunderne finder stadig vej

"Det er gået over forventning. Kunderne finder vej til os, og det har været rigtig positivt. Det går også fornuftigt med at styre, at der kun er fem ad gangen, og vi spritter af, holder afstand og bærer mundbind. Jeg synes, kunderne har taget meget positivt imod, at vi har åbnet på den her måde".

"Vi kan mærke, at kunderne er glade for at komme ned til os i butikken igen. Nogle mangler deres yndlingsting eller har for eksempel slidt deres bukser op. Så kommer de for at købe de bukser, de plejer. Andre skal ud og give den gas, efter de har haft en periode på flere måneder, hvor de ikke har kunnet shoppe," siger Carina Heiden, som fortæller, at der har været færre kunder i butikken end normalt, men de, der er kommet, har til gengæld brugt flere penge, end de plejer.