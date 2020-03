Margit Perbux Dietrich besøger fortsat ofte sin mor, men hun nyder, at hun nu er i en plejebolig, hvor der er nogen til at tage sig af hende, fortæller hun. Foto: Allan Nørregaard

98-årige Kirsten ventede fire måneder på en plejebolig

En vintermorgen sidder 98-årige Kirsten Petersen i en lænestol i sit hjem på Skanselyet i Hillerød. Hun er svøbt i et hæklet sjal, med en kop kaffe i hånden og et uforstyrret og afslappet smil på sine læber. Men Kirsten Petersens tilværelse har ikke hele tiden været så rolig som nu.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her