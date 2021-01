Læge Karen Holbøll vaccinerede onsdag aften 94-årige Daisy Kirsmeier mod corona. Foto: Martin Warming

94-årige Daisy har fået sin corona-vaccine: - Jeg har glædet mig til den her dag

Hillerød - 07. januar 2021 kl. 18:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Det er de færreste, der bryder sig om at blive stukket i armen med en nål.

Men hvis det betyder, at man kan slippe for at blive smittet med corona-virus, så går det nok alligevel.

Humøret var da også helt i top, da beboerne på Plejecenter Skovhuset på Centervænget i Hillerød øst fik den første dosis corona-vaccine onsdag aften.

Ja, der var nærmest en eller anden form for feststemning på plejehjemmet, der i dagens anledning var pyntet op med flag.

En af de beboere, der lagde arm til den længe ventede corona-vaccine, var 94-årige Daisy Kirsmeier. Og det gjorde slet ikke ondt, fortæller hun.

"Nej, overhovedet ikke. Jeg kunne dårligt mærke det, men jeg er også lidt hårdhudet," lød det fra Daisy kort efter, at læge Karen Holbøll havde stukket hende i skulderen.

Og Daisy har ikke været det mindste i tvivl om, at hun ville sige ja til at blive vaccineret.

"Det har jeg slet ikke været i tvivl om på noget tidspunkt. Jeg har glædet mig til den her dag. Nu er der da skred i tingene og håb om, at vi snart kan få en mere normal hverdag igen. Jeg håber, at jeg snart kan få besøg af mine børn igen. Det bliver dejligt," sagde Daisy Kirsmeier.

Alt skal være timet og tilrettelagt, når cirka 100 beboere og de fleste af medarbejderne skal vaccineres i løbet af tre timer. Foto: Martin Warming

Historisk Det var også en stor dag for praktiserende læge Karen Holbøll, der var en af de fem læger, der

"Det er en stor oplevelse at være med til at give de her vacciner. Man har lidt en fornemmelse af, at man er med til noget historisk," sagde hun.

På Plejecenter Skovhuset blev samtlige beboere - omkring 100 - og personalet vaccineret onsdag aften. Og det kræver lidt planlægning og logistisk sans, når så mange mennesker skal vaccineres i løbet af tre timer.

"Det er lidt ligesom at være dyrlæge, tror jeg. Det kører lidt på samlebånd, men alt går efter planen, og det er super hyggeligt at være med til - og så bliver vi serviceret med både kaffe og æblekage. Der virker som, at alle - både personale og beboere - har glæder sig rigtig meget til den her dag," sagde Karen Holbøll, der til daglig har sin egen lægepraksis på Nordre Jernbanevej.

Læge Karen Holbøll synes, det var en stor oplevelse at være med til at vaccinere beboerne på Plejecentret Skovhuset. Foto: Martin Warming

En festdag Glæden over, at corona-vaccinen endelig er kommet, er også stor hos Christina Thorholm (R), der er formand for Omsorgs- og Livskraftudvalget i Hillerød Kommune.

"Jeg synes, det er er en festdag i dag. Vi har alle sammen lidt mange afsavn i snart et år, men vores ældre på plejehjemmene og deres pårørende er nogen af dem, der har været allerhårdest ramt. Derfor er jeg simpelthen så glad for, at vi i dag får vaccineret vores plejehjemsbeboere og nu tager det første store skridt mod lysere tider," lyder det fra Christina Thorholm, der ikke selv kunne overvære vaccinationerne, da hun skulle deltage i et møde.

