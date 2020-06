Det er aflysningen af den årlige påskecup, der har skabt det store underskud i klubkassen hos Hillerød Håndboldklub. Foto Thomas Olsen

93.000 ruller toiletpapir skal redde Hillerød Håndbold

Coronakrisen har fået skovlen under Hillerød Håndboldsklubs økonomi. Derfor håber klubben nu at indsamle 250.000 kroner ved at sælge toiletpapir.

Hillerød - 12. juni 2020 kl. 12:16 Af Johanne Wainø

Hvordan skaffer man penge til bunken af ubetalte regninger, når kassen er tom? Det dilemma stod Kevin Nielsen, der er bestyrelsesmedlem i Hillerød Håndboldklub, pludselig i, da coronakrisen satte en stopper for dette års påskecup, der generer halvdelen af klubbens årlige omsætning. Og således stod klubben nu med regninger for over 600.000 kroner til mad og træningsdragter til klubbens spillere og et underskud på en million kroner.

Sådan kom han på, at klubben kunne sælge toiletpapir og køkkenrulle for at redde klubbens økonomi.

- Jeg så en dag på Facebook, at en virksomhed, der hedder SupportUs.dk, tilbyder foreninger at købe toiletpapir og køkkenrulle, som de kan videresælge og vinde fortjeneste på. Så dem tog jeg kontakt til, og så rullede idéen ellers bare derfra, fortæller Kevin Nielsen.

93.000 ruller Den næste uge skal klubbens medlemmer ud og banke på døre og kontakte venner og familie for at få afsat toiletpapiret. Målet er, at hvert enkelt af klubbens medlemmer kan sælge fem sække med toiletpapir eller køkkenrulle á henholdsvis 56 eller 28 ruller.

Pakkerne indkøber klubben til 200 kroner og sælger for 350. Hvis det lykkes, vil klubben således generere et overskud på 250.000 kroner, der svarer til et salg af 93.000 ruller toiletpapir eller 46.500 ruller køkkenrulle.

Og Kevin Nielsen selv tror fuld og fast på, at det vil lykkes.

- Man kunne jo godt have solgt lodsedler, men det ville gøre, at jeg skulle opfinde et lotteri, og ved en indsamling får man jo ikke et produkt. Det får man her, siger han og fortsætter:

- Alle skal jo bruge toiletpapir. Her får en familie på fire toiletpapir til tre måneder på én gang, og vi vil meget gerne komme igen om tre måneder, når de løber tør. Vi har allerede virksomheder, der spørger, om vi vil komme igen, når papiret er brugt op, siger Kevin Nielsen.

Flere projekter på vej Men klubben sælger ikke skindet, bør bjørnen er skudt. Salgene fungerer som forudbestillinger, og 14 dage efter bliver toiletpapiret leveret. Og er der opbakning til projektet, vil klubben fortsætte.

- Hvis det bliver en succes, kunne vi jo godt se, om vi kunne skabe et lille lager nede i Royal Stage. Vi tilbyder blandt andet virksomhederne at sætte deres logo på vores hjemmeside, og det kunne der jo sagtens være interesse for, siger Kevin Nielsen, der også fortæller at klubben har flere lignende koncepter i støbeskeen.

De overvejer blandt andet at samarbejde med lokale butikker om at sælge kurve med vin og special-produkter, hvor overskuddet går til Hillerød Håndboldklub.

- I disse tider må vi klubber jo tænke lidt anderledes for at få økonomien til at løbe rundt. Og det her koncept har fungeret mange år i Norge, hvor klubber sælger toiletpapir for at få råd til nyt træningstøj eller en lejr. Få klubber i Danmark gør det, men det er første gang, at det sker i Hillerød, siger han.

Klubben modtager forudbestillinger frem til fredag i næste uge, og i uge 27 bliver toiletpapirslagret altså fyldt op hos de, der har smidt penge i kassen.