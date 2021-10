Stemmesedlen er lang ved det kommende kommunalvalg. 90 kandidater kæmper om de 27 pladser i byrådet. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: 90 vil i Hillerøds byråd Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

90 vil i Hillerøds byråd

Hillerød - 05. oktober 2021 kl. 14:01 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

Listen over kandidater til kommunalvalget i Hillerød Kommune ligger nu klar. 90 personer stiller op, fordelt på 12 partier og lister. Dermed bliver det en anelse nemmere at få et af de 27 mandater end sidst, der var kommunalvalg, hvor der var 102 kandidater at vælge imellem.

Blandt nyhederne på listen er en mulighed for at stemme på Frihedslisten, en fælles liste til kommunal- og regionsrådsvalget. På listens hjemmeside beskrives listens kandidater som "dem der kæmper for Danmarks frihed", og der er kandidater i 20 af landets 98 kommuner. I Hillerød er det Bjarne Holm, der stiller op for listen.

En nyhed er også, at Alternativet denne gang ikke stiller op i Hillerød.

Kun 29 af de 90 kandidater er kvinder, og det er faktisk nogenlunde den samme andel som i 2017. Alligevel endte byrådet for fire år siden med at bestå af 14 kvinder og 13 mænd.

Venstre er det parti, der har fundet flest kandidater til sin liste. Venstrevælgerne kan faktisk vælge mellem hele 23 venstremænd og kvinder, når der skal stemmes 16. november. Socialdemokratiet byder på 17 navne, og Konservative, som i 2017 kun havde otte navne på listen, har her i 2021 hele 16 kandidater at vælge imellem. Med på listen er blandt andre lokalformand Brian Nedergaard.

SF har også sammensat en længere liste i denne omgang - 11 kandidater stiller op, og her har der været en del udskiftning i pladserne. Rikke Macholm og Peter Langer, som begge fik mange personlige stemmer i 2017, lægger i 2021 et stykke nede ad listen, hvor den nye spidskandidat, Lars Elbrandt, har selskab i toppen af blandt andre Janne Lunding Olsen og partiets lokalformand Flemming Thornæs.

Radikale Venstre stiller med syv kandidater, i spidsen er stadig Christina Thorholm, som siden sidste valg er blevet medlem af Folketinget, efter Kristian Hegaards pludselige exit.

Enhedslisten stiller denne gang kun med fem kandidater, med veteranen Tue Tortzen endnu engang i spidsen.

Nye Borgerlige mangler denne gang sin stemmesluger Mette Thiesen, som har valgt at koncentrere sig om arbejdet i Folketinget. Nu skal fire mænd, med spidskandidat Morten Bille forrest, forsøge at få en plads i byrådet til partiet.

Dansk Folkeparti mistede sidste år sit byrådsmedlem, da Peter Lennø gik ud af partiet. Han meldte sig siden ind i Venste, og er af den Venstres 23 kandidater. Til gengæld fik Dansk Folkeparti et nyt medlem i form af Venstres Lars Ole Skovgaard Larsen, som nu er Dansk Folkepartis spidskandidat. Kun to andre stiller op for DF, som må siges at være et af de mindste partier i dette valg - med bare tre kandidater. Det samme gælder Liberal Alliance, som ikke opnåede valg i 2017, og også kun har tre navne på sin liste i denne omgang.

Kristendemokraterne er også med igen i 2021 - her er det kandidaten Henrik Forsberg, der som ene mand står på partiets liste i Hillerød.

Af partierne er det kun Enhedslisten, der opstiller på liste. Resten opstiller sideordnet. Det vil sige, at det er de personlige stemmer, der afgør om man får et mandat, mens Enhedslisten med sin listeopstilling har valgt at opstille man sine kandidater i en prioriteret rækkefølge. Listestemmerne fordeles på de enkelte kandidater efter et matematisk system, så den, der står øverst, tildeles stemmer, indtil denne har nået stemmer nok til at komme ind og så fremdeles.

Der er anmeldt fire valgforbund, som har til formål at undgå stemmespild. Det er Socialdemokratiet og Radikale Venstre, der har indgået valgforbund, Konservative, Nye Borgerlige og Liberal Alliance er i valgforbund, SF og Enhedslisten er i valgforbund, og Dansk Folkeparti og Venstre er i valgforbund.

Valgforbund kan ende med at få ganske stor betydning for fordelingen af mandater i byrådet. Ved sidste valg fik Radikale færre stemmer end Enhedslisten, men sikrede sig alligevel to mandater mod Enhedslistens ene, da Radikale var i valgforbund med Alternativet, som ikke kom ind.