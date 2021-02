90 ældre fik vaccineskud nummer to

- Vi fik 90 doser tildelt for tre uger siden, og fik mulighed for at lave pop up vaccinationer på rådhuset. På det tidspunkt troede man, at vi var lige om hjørnet med mange vacciner. Så ville man tilgodese nogle dem, der ville have svært ved at komme op i vaccinationscenteret, siger Helle Obel.