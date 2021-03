83-årige Birthe om monsterkø til vaccinecenter: - Det kan de ikke være bekendt

Man skulle væbne sig med tålmodighed, hvis man var en af dem, der havde fået tid til en coronavaccine i vaccinecentret i Østergade i Hillerød onsdag.

Køen ind til en de eftertragtede vacciner strakte sig nemlig hele vejen ned ad Østergade og videre ud ad Sdr. Jernbanevej forbi retsbygningen og helt ned til krydset ved Marie Mørk Skole.

En strækning på lidt over 300 meter.

"Det er hårdt. Det kan jeg godt love dig for, og jeg synes ikke, at de kan være det bekendt," lød det fra 83-årige Birthe Jakobsen fra Helsinge, da Hillerød Posten talte med hende, mens hun langsomt nærmede sig indgangen til vaccinecentret.

"Jeg har stået i kø i over en time. Jeg er ved at blive vanvittig. Jeg har så ondt i ryggen, og jeg har lige været igennem en hjerteoperation, så det er frygteligt hårdt at stå op i så lang tid," sagde Birthe Jakobsen, der skulle ind og have sit andet coronastik.

"Vi skal nok bare glæde os over, at det ikke regner eller sner - for så havde jeg da givet op for lang tid siden," tilføjede hun.