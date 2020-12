Området foran rådhuset på Trollesmindealle er et af de kommunale områder, hvor græsset og blomsterne fremover får lov til at passe sig selv det meste af året, fortæller udvalgsformand Louise Colding Sørensen. Arkivfoto: Martin Warming

800.000 kroner til mere bynatur i Hillerød

Kommunen giver nu naturen en hjælpende hånd

Hillerød - 25. december 2020 kl. 07:30 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Byrådet frigav på sit møde onsdag aften 800.000 kroner, der allerede var blevet afsat i budgettet, til at skabe mere bynatur i Hillerød Kommune.

Partierne bag budgetforliget er blevet enige om, at flere arealer rundt omkring i kommunen skal have lov til at passe sig selv - til glæde og gavn for natur, dyr, insekter og biodiversitet.

"Vi har allerede været i gang flere steder, hvor græsset er blevet fjernet, og der er blevet sået blomster, men der er også andre elementer i vores strategi, der blandt andet går ud på at plante flere træer og blomstrende buske, Vi gør det, fordi vi vil give naturen en hjælpende hånd og skabe nogle områder, hvor vi kan forøge biodiversiteten. Men vi gør det også for, at vi kan få en mere blomstrende kommune, så gæster, der besøger vores kommune, kan blive mødt af noget smukt, når de kommer hertil - og mon ikke også kommunens egne borgere bliver glad for at komme hjem til noget smukt," sagde Louise Colding Sørensen (S), der er formand for kommunens Natur, Miljø og Klimaudvalget, på det virtuelle byrådsmøde onsdag aften.

"Jeg havde forberedt mig på, at jeg skulle bruge en del tid på at forklare borgerne, hvad vi har gang i, men vi er heldigvis blevet hjulet godt på vej af Bonderøven fra DR, der i september kom med en hel programrække, der beskrev, hvordan man i Hjørring Kommune har forsøgt sig frem med forskellige projekter, der minder om det, vi gerne vil her i Hillerød, Og heldigvis har jeg kun oplevet, at vores borgere har været positive," tilføjede Louise Colding Sørensen.

Undlod at stemme Det var ingen, der stemte imod at frigive pengene til mere bynatur, men Mette Thiesen fra Nye Borgerlige undlod dog at stemme.

"Jeg synes, det er utrolig positivt, at der skal være mere grønt i vores bymidte, men jeg undlader at stemme, da jeg ikke har fået nogen forklaring på, hvorfor det skal koste så mange penge bare at lade stå til. Jeg synes, det er positivt at lade blomster og græs gro, men jeg kan ikke forstå, at det skal koste mange hundredetusinde kroner årligt. Jeg har sympati for sagen, men jeg mener bare ikke, at det bør koste så mange penge," sagde Mette Thiesen

Men det er ikke rigtigt, at kommunen nu bare "lader stå til", lød kommentaren fra borgmester Kirsten Jensen (S).

"Der bliver faktisk investeret i at omlægge græsarealer til mere mangfoldig natur, og der bliver også plantet træer og buske. Der bliver også brugt penge på at oplyse borgerne om, hvad der sker. Så det er forkert at sige, at vi bruger penge på ikke at gøre noget. Vi bruger faktisk penge på at gøre noget," sagde Kirsten Jensen.

Hillerød Kommune har udarbejdet en strategi for, hvordan der kommer mere bynatur i Hillerød Kommune. Strategien indeholder blandt andet 11 konkrete ideer til projekter, der på kort sigt kan øge mængden af natur i byområder. Du kan finde hele strategien på kommunens hjemmeside på www.hillerod.dk.

De 800.000 frigives ikke på en gang men over de næste fire år med 200.000 kroner om året.

