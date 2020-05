8-årig blev væk ved motortrafikvej

Faderen til den 8-årige pige takkede også efterfølgende manden i et opslag i Facebook-gruppen »Hillerød skal være en hyggelig by«, hvor han forklarede, at de to søstre havde leget sammen i en hule i et stort tætbevokset område i Sophienborg området, da den 8-årige for vild og endte på den trafikerede vej.

- Her stoppede en flink bilist og hjalp min datter. Først forgæves med at lede efter hendes søster og derefter med at ringe til politiet, så de kunne køre hende hjem. Så kære bilist, hvis du ser dette. Tusind tak for din store hjælp. Dejligt at du trådte til, da min datter havde brug for din hjælp. Jeg er meget taknemmelig, skrev faderen, som desuden takkede politiet for at bringe hans datter hjem i god behold.