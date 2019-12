Se billedserie Prototypen på en ledningsbeskytter blev lavet på 3D-printeren. Foto: Allan Nørregaard

7.C er med i nationalt projekt om teknologiforståelse

Hillerød - 07. december 2019

Der bliver arbejdet særdeles koncentreret i lokalet oppe under taget på Hillerød Ungdomsskole på Nordre Jernbanevej.

Ved væggen står en 3D-printer og er i fuld gang med at skabe den plastiklukker til en chipsposer, som en gruppe 7. klasseselever tidligere på morgenen har tegnet og udviklet. Ved et af bordene sidder en gruppe bøjet over en tegning, som senere skal skæres ud i et hårdt materiale på lasercutteren og graveres. Ved et andet bord sidder en gruppe drenge med deres prototype på en ledningbeskytter til en mobiloplader, der skal undgå at få ledningen til at knække. Beskytteren er kort forinden blevet lavet færdig i printeren, og nu skal drengene arbejde videre med detaljerne.

- Det er fedt, at man kan være kreativ på den her måde. Der er nærmest ikke nogen grænse for, hvad man kan lave, og man kan ikke rigtig sige, at man ikke har noget at lave, mens vi er her, for der er altid noget. Man kan lave nærmest alt, fortæller Sofia og Lanya fra 7.C på Hillerødsholmskolen.

Fremtidens tænkere Alle kommunens 7. klasser deltager i dette skoleår i et pilotforløb på Ungdomsskolen med overskriften C.R.A.F.T, der står for Creating really advanced future thinkers. Eleverne skal arbejde med nogle dagligdagsproblemstillinger og finde konkrete løsninger på dem.

7.C fra Hillerødsholmskolen er desuden blevet udpeget til at deltage i et nationalt forsøg om teknologiforståelse på foranledning af Børne -og Undervisningsministeriet. 46 skoler over hele landet er med i det tre-årige forsøg for 7., 8. og 9. klasser, og de skal afprøve og inddrage nye arbejdsformer i dansk, matematik, fysik/kemi og samfundsfag, hvor teknologi er et omdrejningspunkt for elevernes læring.

- Der er rigtig meget fokus på teknologiforståelse på nationalt plan. Det handler ikke bare om, at de unge er forbrugere, de skal også være skabere af teknologiske løsninger, fortæller Rasmus Frederiksen, der er pædagogisk og faglig konsulent i Hillerød Kommune.

Unikt samarbejde Han glæder sig over, at klassen er udvalgt til det nationale projekt. Men han er også begejstret for samarbejdet med Ungdomsskolen og de muligheder, der er under taget.

- Det, at der er et sted som Ungdomsskolen, der kan stille det til rådighed, gør jo, at vi kan stille det til rådighed for alle, og det er et virkelig unikt samarbejde. Det giver grobund for, at børnene synes, at det er sindssygt fedt at være her, og de første tilbagemeldinger lyder også på, at de synes, det er sjovt, og at de lærer noget, fortæller Rasmus Frederiksen.

Kommunen vil gerne fortsætte samarbejdet, og vil til næste skoleår finde ud af, hvilke modeller, der er for at udbygge forløbet. Også fra Ungdomsskolens side er man positiv.

- Vi vil gerne gøre skolerne opmærksomme på, at vi har det her, og hvordan de kan udnytte det. Det er smart at samle al teknoligien et sted og bruge den. Vi vil gerne fortsætte. Det er spændende og giver god mening, fortæller klubleder Claes Paltorp-Schmitt.