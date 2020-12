Kommunen vil bruge knap to millioner kroner på at opsætte flere håndvaske på skolerne. Modelfoto Foto: SkyLine - stock.adobe.com

79 nye håndvaske skal mindske smitten på skoler

Der skal opsættes flere håndvaske på Hillerøds skoler, så eleverne nemt kan vaske hænder ofte

Hillerød - 29. december 2020 kl. 06:00 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

Hvis der er noget 2020 og coronapandemien har lært os, så er det, hvor vigtigt, det er at holde en god håndhygiejne. Derfor foreslår forvaltningen i Hillerød Kommune nu, at der i 2021 afsættes penge til flere indendørs håndvaske på kommunens skoler, så eleverne også hen over vinteren nemt og ofte kan vaske hænder.

"Det lyder rigtig fornuftigt med fokus på bedre håndhygiejne ude på skolerne. Vi ved, at det kan have en positiv effekt på mange smitsomme sygdomme - og altså ikke kun corona, så jeg er positiv overfor forslaget," lyder det fra Peter Frederiksen (V), der er formand for Børn, Familie og Ungeudvalget.

79 nye armaturer Det er Skoleafdelingen og Ejendomme, der har undersøgt muligheden for at sætte flere vaske op indenfor på skolerne. Helt konkret er der tale om 79 nye armaturer, som skal fordeles på de skoler, der har behov for flere håndvaske. Derudover vil der etableres drikkefontæner på andre skoler, da de vil afhjælpe kødannelser ved håndvaskene.

1,9 millioner kroner Afdelingen vurderer, at de ekstra håndvaske vil koste knap 1,9 millioner kroner at sætte op, mens de årligt vil kræve 437.000 kroner i vedligeholdelse og dagligdrift. Her er det blandt andet vedligeholdelse og drift af armaturer samt rengøring af vaskene, som pengene vil gå til.

"Det er klart, at det er mange penge, som vi skal bruge på de nye håndvaske, og derfor vil vi også spørge forvaltningen om, alt er tænkt helt igennem, men det plejer det jo at være," siger Peter Frederiksen og fortsætter:

"Ser man økonomien fordelt på antallet af de skoler, der får glæde af håndvaskene, så ser det jo ikke så voldsomt ud. Jeg ser det som en slags kriseudgift".

Sænke sygefraværet Allerede tilbage i foråret, da coronaen nåede Danmark, etablerede kommunen ekstra håndvaske ude på skolerne. De blev etableret uden for i skolegårdene og skulle sikre en velfungerende og sikker skoledag, der levede op til Sundhedsstyrelsens anbefaling om hyppig håndvask.

Forvaltningen har siden undersøgt om disse håndvaske kunne flyttes indenfor, men det vurderes ikke at være en mulighed, da det vil være alt for omkostningstungt og uhensigtsmæssigt, idet vaskene ikke egner sig til brug indenfor.

I stedet opfordrer de til, at kommunen etablerer de nye håndvaske permanent. De vil nemlig også have en værdi i fremtiden, selv når coronapandemien engang er fortid. Her vil de nemlig være et våben mod spredning af andre smitsomme sygdomme i fremtiden.

"Der er jo det aspekt, at de nye vaske også vil sikre bedre hygiejne i fremtiden, og dermed sænke sygefraværet blandt elever og lærere, og det er jo også rigtig fornuftigt," forklarer Peter Frederiksen.

De ekstra håndvaske vil være klar til at blive taget i brug i løbet af en måned til halvanden.

