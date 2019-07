75-årig dømt for trusler

Den 75-årige var tiltalt for i maj sidste år at have sagt »Er du bange for, at jeg vil brække halsen på dig« til en ansat i ATP-huset på Kongens Vænge over telefonen. Derudover var den 75-årige mand også tiltalt for at have fremsat trusler om vold, idet han skulle have udvist truende adfærd ved at være højråbende og have haft et aggressivt kropssprog, og ifølge anklageskriftet var manden gået frem mod en anden medarbejder hos ATP med fremstrakte hænder som om, han ville tage kvælertag, ligesom han forsøgte at slå ud efter den kvindelige medarbejder.