74-årige Merete er blevet verdensmester for 13. gang

Det betyder dog ikke, at hun ikke er stolt over at kunne føje endnu et verdensmesterskab til sit cv. "Som jeg plejer at sige: Den første gang er altid den nemmeste. Derefter er der altid rigtig mange, der meget gerne vil prøve at slå dig, og jeg er meget stolt over at vinde endnu et verdensmesterskab," siger hun til Hillerød Posten.