I næste uge bliver det igen muligt at få en vaccination i vaccinationscentret i Hillerød. Foto: Mette Dolmer Thygesen

7.000 nye vaccinetider: Vaccinationscenter åbner igen

Region Hovedstaden åbnede nemlig i dag, onsdag, for 7.000 nye vaccinationstider i deres seks vaccinecentre. Tiderne ligger på mandag og tirsdag i uge 7, skriver regionen i en pressemeddelelse.

Vaccinationscentret i Hillerød holder i næste uge igen åbent for vaccinationer.

Desuden tilbyder regionen kommunerne enten udkørende vaccination, så de svageste borgere kan få et tilbud tættere på deres bopæl – eller nogle reserverede tider så kommunerne kan samle og transportere deres ældre borgere hen til et vaccinationscenter.

Tre målgrupper

De tre målgrupper, som nu tilbydes en vaccination, er personer på 65 år og derover, hvis de modtager både personlig pleje og praktisk hjælp (gruppe 2), udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særligt øget risiko for alvorligt forløb ved Covid-19 (gruppe 5), og udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb ved Covid-19 eller pårørende, som er en uundværlig omsorgs- eller plejeperson (gruppe 6).

Mdt