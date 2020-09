70 frivillige går på gaden for Røde Kors i Hillerød søndag

I en tid, hvor alle skal passe på smittefaren, er lokalafdelingen meget glade for disse tilsagn. Men for at dække større dele af kommunen håber Røde Kors på, at der også i dagene op til indsamlingen vil være endnu flere, der har mod på at melde sig til at en tur.