70-årig spritbilist havde ikke kørekort

En politipatrulje standsede klokken 01.30 natten til tirsdag en 70-årig mandlig bilist fra Græsted på Fredensborgvej i Hillerød.

Et alkometer viste, at han formentlig havde kørt bil med en promille over det tilladte, og han blev derfor anholdt og sigtet for spirituskørsel, oplyser Nordsjællands Politi.